Der Wald ist Klimaschutzfaktor Nummer eins

Die Bewirtschaftung steigert den Klimaschutzeffekt des Waldes um ein Vielfaches. Niederösterreichs Wälder sind das Produkt jahrhundertelanger Pflege und Nutzung durch den Menschen. Eines der strengsten Forstgesetze weltweit gibt seit 160 Jahren die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Bewirtschaftung vor.

Nachhaltige Bewirtschaftung trägt zum Klimaschutz bei. Foto: Waldverband Niederösterreich

Oberstes Prinzip ist, dass nicht mehr geerntet wird als nachwächst. Daher nimmt der Holzvorrat in unseren Wäldern auch stetig zu – in Niederösterreich jährlich um rund 500.000 Vorratsfestmeter.

Im Gegensatz zu einem nicht bewirtschafteten Wald werden alte Bäume entfernt, bevor sie beginnen zu verrotten und CO 2 abzugeben. Das schafft Raum und Licht für neue Bäume, die unter diesen Bedingungen schneller wachsen und wieder aktiv CO 2 entziehen. Neuer Kohlenstoffspeicher entsteht, während sich der bisherige Speicher im entnommenen und genutzten Holz fortsetzt.

Holz speichert das aus der Luft entnommene CO und sorgt so für einen natürlichen Kreislauf ohne Anreicherung. Foto: Waldverband Niederösterreich

Zugleich werden mit dem verwendeten Holz andere Stoffe, die zusätzliches CO 2 verursachen würden, ersetzt. Das ergibt in Summe ein vielfach höheres Potenzial des bewirtschafteten Waldes zur CO 2 -Reduktion.

Holz als Werk- und Baustoff erzielt den besten CO 2 -Effekt. Wird Holz energetisch genutzt, löst sich der Kohlenstoffspeicher auf und es wird wieder jene Menge CO 2 frei, die zuvor im Holz gebunden wurde. Die tatsächliche Entlastung des CO 2 -Haushalts entsteht hier durch den Ersatz fossiler Energieträger wie Kohle, Öl oder Gas.

Auch als Baustoff sorgt Holz für ein gesundes Klima. Foto: Waldverband Niederösterreich

Stoffliche Nutzung führt zu einer deutlich höheren CO 2 -Reduktion: Der Kohlenstoffspeicher bleibt über die gesamte Verwendungsdauer von Holzprodukten erhalten. Andere, in ihrer Herstellung CO 2 -intensive Materialien werden ersetzt. Am Ende kann noch eine energetische Verwertung erfolgen, bei der weitere Substitu tionseffekte erzielt werden.

Eine Außer-Nutzungstellung von 10 Prozent der bewirtschafteten Waldfläche in Österreich hätte einen Verlust von 19.000 Arbeitsplätzen zur Folge – vorausgesetzt, das weniger zur Verfügung stehende Nutzholz würde durch Import kompensiert werden. Würden aber z. B. in Deutschland ebenfalls Wirtschaftswaldflächen stillgelegt werden, gingen 95.000 heimische Arbeitsplätze verloren.