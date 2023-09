Sanierungsplan für Modekonzerns Tally Weijl angenommen

Beschlossen wurde eine Barquote von 25 Prozent, zahlbar binnen 14 Tagen ab rechtskräftiger Annahme des Sanierungsplans, teilten die Gläubigerverbände KSV1870 und AKV mit.

Derzeit sind bei Tally Weijl Austria noch 49 Dienstnehmer in 9 eigenen Filialen beschäftigt. Das Unternehmen, dessen Konzernleitung in der Schweiz sitzt, hatte im Juli 2023 aufgrund der Folgen der Coronapandemie Insolvenz angemeldet. Dank niedrigerer Mieten für die Eigenfilialen konnte jedoch der Geschäftsbetrieb in den vergangenen Monaten stabilisiert werden, schreibt der AKV.

Bisher seien 80 Forderungen in Höhe von 2,85 Mio. Euro angemeldet. Davon seien Forderungen von 2,80 Mio. Euro anerkannt worden.

Laut Sanierungsplan sollen die Filialen in Wiener Neustadt im Fischapark Shopping Center und in Graz im Citypark geschlossen werden.