Was ist ein Microgrid und wie funktioniert es?

NOEN

Michael Stadler, Technischer Geschäftsführer bei XENDEE:

Microgrids sind kleine, lokale Energienetze für Strom, Wärme und Kälte, die Haushalte, Betriebe und Gemeinden mit Energie versorgen. Sie können ihren Energiebedarf selbstständig aus erneuerbaren Energien oder anderen Energieformen decken, etwa Biomasse, Wärmepumpen, Windräder oder Kraftwärmekopplungen.

Microgrids können individuell nach den Zielen der Gemeinde oder der Betriebe gesteuert werden. Kostenreduktionen, CO2 Einsparungen, Erhöhung des Unabhängigkeitsgrades und andere Ziele oder Kombinationen sind möglich. Microgrids berechnen den aktuellen und zukünftigen Verbrauch und können Energie im Bedarfsfall dorthin verlagern, wo sie gerade gebraucht wird, oder sie reduzieren den Energieverbrauch direkt.

Michael Stadler. Foto: privat NOEN

Microgrids sind somit die Basis für die vom Gesetzgeber initiierten Energiegemeinschaften, die es erlauben, lokal erzeugte Energie in der Gemeinde oder Nachbarschaft zu verteilen, und dies reduziert direkt die Kosten. Die Herausforderung bei Microgrids besteht in der effektiven Planung: Wo sollen welche Technologien in welchem Umfang installiert werden, und was sind die Kosten und Einsparungen?

Weiters ist die automatisierte und effektive Steuerung des Systems notwendig: Wann sollen Elektroautos geladen werden oder wie sollen elektrische Speicher betrieben werden, um den maximalen Nutzen für den Kunden zu erreichen? Die Microgrid Forschung und Beratung umfasst die Planung, Steuerung und Implementierung der Microgrids und Energiegemeinschaften. CO2 Einsparungen von 20 bis 90 Prozent und Kosteneinsparungen von bis zu 30 Prozent wurden am Forschungslabor am Technopol Wieselburg simuliert und durch reale Projekte bestätigt.