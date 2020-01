Das starke Passagierwachstum am Flughafen Wien ist zum Teil auf die Low Cost-Carrier zurückzuführen, die sich in den letzten Jahren hier angesiedelt haben. Maßgeblich dafür sind angeblich Locktarife des Flughafens für die Billigairlines?

Kleemann: Das ist unrichtig. Die Tarife am Flughafen Wien sind für alle Airlines gleich, hier gibt es keine Unterschiede. Auch das Incentive-Modell des Airports steht allen Fluglinien gleichermaßen zur Verfügung und unterstützt außerdem nur den Landetarif, der etwa 20 Prozent der gesamten Gebühren ausmacht.

Ausgelöst wurde das Interesse der Low Cost-Carrier vor allem durch die Insolvenz der ehemals zweitgrößten Fluglinie in Wien, der AirBerlin-Gruppe im Jahr 2017. Der dadurch freigewordene Markt wurde schnell für andere Fluglinien attraktiv, die seitdem möglichst viele Kapazitäten besetzen wollen. Für die Passagiere bringt das viele neue Flugangebote und leistbare Tickets.

Und selbst wenn der Anteil der Luftfahrt an den CO2-Emissionen in Europa mit lediglich 0,5 Prozent und in Österreich mit 0,2 Prozent sehr gering ist: Zum Umweltschutz kann jeder beitragen. Mit einer geringen Aufzahlung bei der Buchung können Reisende den CO2-Ausstoß ihres Fluges einfach kompensieren.

