Was macht der Flughafen Wien als Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung des Corona-Virus? Muss ich Angst vor einer Ansteckung haben?

zVg Flughafen Wien AG Peter Kleemann, Pressesprecher Flughafen Wien AG



Kleemann: Es besteht kein Grund zur Besorgnis. Der Flughafen Wien steht mit den österreichischen Gesundheitsbehörden in enger Abstimmung. Derzeit gilt eine erhöhte Aufmerksamkeit am Flughafen Wien. Das bedeutet, dass Passagiere, die entsprechende Krankheitssymptome aufweisen, vom medizinischen Personal des Flughafen Wien und den Gesundheitsbehörden auf einen möglichen Virusverdacht überprüft werden. Zusätzlich werden alle Reisenden, die mit Direktflügen aus China am Flughafen Wien ankommen, Temperaturkontrollen unterzogen.

Derzeit sind das nur 0,1 % aller ankommenden Passagiere. Die Fiebermessungen finden noch im Flugzeug und abseits des Terminals statt und werden von einem Amtsarzt und Sanitätern des Roten Kreuzes durchgeführt. Im Falle eines Verdachts werden betroffene Personen sofort in medizinische Einrichtungen überstellt und allfällige Kontaktpersonen informiert.

Eine wesentliche Voraussetzung für eine eventuelle Erkrankung ist nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden ein Aufenthalt in der hauptsächlich betroffenen chinesischen Region Wuhan.

Weitere Informationen: www.sozialministerium.at und Coronavirus-Hotline: 0800 555 621.

