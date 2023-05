Frauen in Wirtschaft: „Hinter dieser Akzeptanz steckt noch viel Show“

Im Jahr 2022 wurden in Niederösterreich 5.390 Unternehmen von natürlichen Personen gegründet. Bei 47,1 Prozent, bzw. 2.539 Betrieben, steht eine Frau an der Spitze. Auch bei den Ein-Personen-Unternehmen (EPU) im Land, welche 65,9 Prozent aller aktiven NÖ-Unternehmen ausmachen, spielen weibliche Gründerinnen eine wichtige Rolle. Der Frauenanteil bei EPU liegt bei 55 bzw. 44 Prozent, rechnet man die selbstständigen Personenbetreuer nicht mit ein.

Niederösterreichs Unternehmerinnen haben sich vor Kurzem beim bundesweiten Unternehmerinnenkongress in Baden über aktuelle Themen und Herausforderungen ausgetauscht. „Vor unternehmerischen Herausforderungen, wie Zeiteinteilung, Unternehmensstruktur oder finanziellen Angelegenheiten, stehen sowohl Frauen als auch Männer. Allerdings sind die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Familienpflege meist Frauensache“, sagt Nicole Wöllert, Geschäftsführerin von Frau in der Wirtschaft Niederösterreich.

Nicole Wöllert ist Geschäftsführerin von Frau in der Wirtschaft Niederösterreich. Foto: WKNÖ

Das weiß auch Barbara Sladek, Gründerin von Biome Diagnostics in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) und „Unternehmerin des Jahres 2022“. „Gründet man als Frau ein Unternehmen in der Rush Hour des Lebens, also zwischen 30 und 40, kommt vieles zusammen. Die Familienplanung bleibt nun mal an der Frau hängen. Man braucht also ein Netzwerk und vor allem eine gewisse finanzielle Sicherheit, die man durch ein Angestelltenverhältnis möglicherweise leichter sicherstellen könnte“, so Sladek. Monika Eisenhuber, Geschäftsführerin der Elektrizitätswerke Eisenhuber in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen), stimmt ebenfalls zu. „Die Frau wird sich immer für die Familie verantwortlich fühlen. Bevor sie gründet, denk sie intensiver darüber nach, was das für ihre Familie bedeutet“, sagt Eisenhuber.

Geringere Akzeptanz in technischen Berufen

Monika Eisenhuber hat den Familienbetrieb ihres Vaters in fünfter Generation übernommen und weiß, dass man sich als Frau in der Technikbranche oft mehr beweisen muss als ein männlicher Kollege. Die allgemeine Akzeptanz von Frauen in Männerberufen sei laut Eisenhuber oft nur Schein. „Viele Betriebe in der Technikbranche werben mit weiblichen Technikerinnen und heimsen sich so die Lorbeeren ein. In Wirklichkeit schafft es die Technikerin dann aber nicht höher als bis auf die zweite oder dritte Führungsebene. Hinter dieser vermeintlichen Akzeptanz steckt meiner Meinung nach noch viel Show“, betont Eisenhuber.

Barbara Sladek leitet gemeinsam mit einem Gründerkollegen das Unternehmen Biome Diagnostics. Der Fokus des Betriebes liegt auf medizinischer Diagnostik, der Analyse der Darmflora und der Darmkrebsbestimmung. Foto: Eccli

Auch Barbara Sladek hat diese Erfahrung vor allem im Bereich der Finanzierung gemacht. „Wenn man viel Kapital benötigt, geht es immer um Vertrauen. Und männliche Investoren haben meist einfach mehr Vertrauen in männliche Gründer.“