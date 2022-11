Wachsende Kluft nicht nur beim Arbeitslosengeld

Werbung

Nur ein Viertel der Frauen arbeitet in Niederösterreich freiwillig in Teilzeit - im Schnitt 20,2 Stunden pro Woche. Die große Mehrheit kann wegen Kinder- oder Pflegebetreuungspflichten, fehlender Betreuungsangebote oder auch schlechter Öffi-Anbindungen nicht mehr Stunden arbeiten, heißt es aus einer Befragung des AMS Niederösterreich.

Frauen sind generell in gut bezahlten Branchen und Jobs unterpräsentiert. Sie arbeiten zu 46 Prozent in Teilzeit, verdienen in Vollzeit in NÖ um 17,6 Prozent weniger und generell laut Rechnungshof-Bericht 2020 um 36 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen und erhalten dadurch im Schnitt bei etwaigem Jobverlust sieben Euro weniger Arbeitslosengeld.

Gefährlich: Geringer Lohn und wenig Arbeitszeit

Die "Teilzeit-Falle", wie sie Ökonomen und Arbeitsmarkt-Expertinnen bezeichnen, hat weitreichende Folgen für Frauen und ihr "Lebenseinkommen": Sie haben weniger berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, geringeres Arbeitslosengeld bei Jobverlust und eine um 41 Prozent geringere Pension am Ende des Erwerbslebens als Männer. Fallen ein schlecht bezahlter Beruf und geringe Arbeitszeit zusammen, potenziert sich das in geringen Lebenseinkommen und Pensionen, heißt es vom WIFO.

„Wenn wir genauer schauen, wer besonders stark gefährdet ist, sehen wir die höchste Armutsgefährdung bei Ein-Eltern-Haushalten, insbesondere Frauen sind stark betroffen“, sagt die Ökonomin Christine Mayerhuber. An zweiter Stelle liegen Mehrpersonenhaushalte mit Kinder, an dritter wiederum alleinlebende Frauen über 65 Jahren und mehr. Mayerhuber beobachtet generell bei steigender Beschäftigung ein Auseinanderdriften von Produktivität und Reallohn pro Stunde. Sie sieht die aktuelle Teuerung als zunehmende Belastung, die sich derzeit bei den unteren 30 Prozent der Haushalten mit höheren Ausgaben niederschlägt.

Nur eine Beschäftigungs- und Lohnpolitik, die "ordentliche Löhne" garantiert, und ein Ausbau von Sozialleistungen (Mindestsicherung, Sozialhilfe) kann die ökonomische Lage von und sozialpolitische Absicherung der Frauen verbessern, glaubt die WIFO-Ökonomin.

AMS-Programm verspricht Frauen mehr Einkommen und Chancen

"Unsere Aufgabe ist es, Frauen, die mehr arbeiten möchten, aber keine Vollzeitstelle finden, entsprechend zu unterstützen", sagt AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich und bekräftigt gleichzeitig, dass das AMS hinsichtlich Dienstzeitausmaß neutral eingestellt sei.

Mit einer gezielten Überförderung - 54,62 Prozent der AMS NÖ-Gelder kommen Frauen in Form von Projekten, Maßnahmen und Förderungen zugute - trage man dem Rechnung. So wolle man auch das Arbeitskräftepotenzial von 36.000 erwerbsfähigen Frauen, die weder einer Erwerbsarbeit nachgehen noch sich in einer Ausbildung befinden, am NÖ-Arbeitsmarkt heben und damit auch das Risiko von Armutsgefährdung für Frauen mindern.

Mehr Gehalt für dieselbe Arbeitszeit erzielen Frauen jedenfalls in technischen Berufen. Mit dem Programm "Frauen in Handwerk und Technik", kurz "FiT", bietet das Arbeitsmarktservice seit einigen Jahren arbeitssuchenden Frauen, unabhängig von Vorkenntnissen, eine technische Berufsorientierung, Coaching und eine Ausbildung in einem von über 200 technischen Berufen - von der Informatikerin, bautechnischen Zeichnerin, Gärtnerin bis hin zur Hochspannungstechnikerin. Die Teilnehmerinnen erhalten Arbeitslosengeld, Ausbildungsbeihilfe, Kurskostenbeihilfe und Kinderbetreuungsbeihilfe. Auch Fahrtkosten werden vom AMS übernommen.

Derzeit absolvieren 700 Frauen aus NÖ das "FiT"-Programm, das auch ein Praktikum in einem qualifizierten NÖ-Betrieb beinhaltet. Die teilnehmenden Betriebe müssen dabei keine Lohnkosten für die "FiT"-Teilnehmerinnen bezahlen. "Wir sind jederzeit bereit neue Teilnehmerinnen aufzunehmen. Es wird nicht daran scheitern, dass wir für Frauen keinen Platz finden", sagt Hergovich.

Eine vom AMS Österreich beauftragte Studie von L&R bescheinigte dem Arbeitsmarktprogramm jedenfalls "ausgezeichnete Ergebnisse": Im zweiten Jahr nach der Ausbildung waren 76 Prozent der Absolventinnen in einer Beschäftigung und verdienten im Medianeinkommen um 632 Euro im Monat mehr als ein Jahr vor der "Fit"-Teilnahme.

