Die Bundesregierung verankerte laut Aussendung gesetzlich das Recht auf die Fristverlängerungen, um von der Coronakrise finanziell unter Druck geratene Menschen zu entlasten. Bei der AK häuften sich nun aber Berichte, dass Banken für diesen Aufschub Spesen verrechneten.

Die AKNÖ führte als Beispiel einen seit Mai in Kurzarbeit befindlichen Beschäftigten an, dem für die Stundung 200 Euro verrechnet worden seien. "Das kann nicht Sinn der Sache sein", so AKNÖ-Präsident Markus Wieser. Betroffene seien auf unbürokratische Hilfe ohne zusätzliche Kosten angewiesen. "Die Fälle, in denen Banken für die Änderung der Kreditverträge hohe Spesen verlangen, häufen sich. Dabei richtet sich die Regelung genau an jene Menschen, die ohnehin unter finanziellem Druck stehen", hieß es in der Mitteilung.

Gesetzlich sei derzeit kein Stopp der Zinsen vorgesehen. "Das bedeutet, die Kreditraten werden zwar ausgesetzt, aber die Zinsen laufen im Hintergrund weiter. Der Schuldenberg wächst unbemerkt", erklärte Manfred Neubauer vom AK NÖ-Konsumentenschutz. Somit steige sowohl Laufzeit als auch Zinslast von Krediten.