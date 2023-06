Neuer Mann übernimmt die Brau Union Österreich

Hans Böhm übernimmt am 1. September den Vorstandsvorsitz in der Brau Union Österreich. Das teilte das zum niederländischen Heineken-Konzern gehörende Unternehmen am Dienstag mit. Er folgt damit Klaus Schörghofer, der das Unternehmen nach "unterschiedlichen Auffassungen" über die weitere Geschäftsentwicklung verlässt. Schörghofer hatte sein Amt im Mai 2020 angetreten.

Vorstandschef BrauUnion AG Foto: Marjoleine Brons

Der 51-jährige Böhm ist bereits seit 1996 für die Heineken-Gruppe tätig, wo er als Trainee begann und anschließend verschiedene Positionen im Marketing und Vertrieb bekleidete. Zuletzt war Böhm als Managing Director von Heineken Niederlande für den Aufbau des Markenportfolios und für Markteinführungen verantwortlich.