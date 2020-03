Der Andrang auf Arbeitslosengeld-Anträge sei in allen Branchen und Regionen Niederösterreichs stark, betont Hergovich. In einzelnen Branchen – wie jenen, die von Totalschließungen betroffen sind, gebe es besonders viele Anträge. Am gestrigen Montag seien fünf Mal so viele Anträge gestellt worden wie an einem normalen, durchschnittlichen Tag. Exakt 2.593 Anträge wurden gestern registriert, 2.030 waren es heute, Dienstag. „Der erste Tag, an dem wir hier einen spürbaren Anstieg hatten, war der vergangene Freitag“, erkärt Hergovich. Außerdem hat das AMS Niederösterreich bisher rund 2.500 Kurzarbeitsberatungen für Unternehmen durchgeführt.

Längerfristige Auswirkungen noch nicht absehbar

Welche längerfristigen Auswirkungen das Coronavirus auf den niederösterreichischen Arbeitsmarkt haben wird, das kann Hergovich noch nicht prognostizieren. „Wir glauben aber, dass die Auswirkungen länger zu spüren sein werden“, betont der AMS-NÖ-Chef. „Wir kümmern uns jetzt in einem ersten Schritt darum, die unmittelbaren Folgen abzufedern und unserer Verantwortung als existenzsichernde Institution nachzukommen.“ In diesem Zusammenhang erklärt Hergovich auch, wie stolz er auf sein Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 22 AMS-NÖ-Geschäftsstellen und den Callcentern sei. „Wir haben keine Urlaubssperre verhängt, aber wir erleben jetzt sehr viel Solidarität: Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben freiwillig ihren Urlaub abgebrochen und Teilzeitkräfte kommen verstärkt zur Arbeit.“ Das AMS beschäftigt in Niederösterreich aktuell 969 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 70 in den Callcentern. „Wir haben nie ein freies Telefon“, betont Hergovich.

Anträge auch rückwirkend möglich

Der kürzlich ergangene Appell via Medien an die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, aufgrund der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus nicht in die AMS-Geschäftsstellen zu kommen, sei sehr gut angenommen worden. „Der Großteil der Kundinnen und Kunden kontaktiert uns telefonisch oder elektronisch, das ist sehr erfreulich.“ Hergovich bittet aber darum, den Antrag auf Arbeitslosengeld nur ein Mal zu stellen. „Wir haben sehr viele Anträge mehrmals bekommen – das legt uns natürlich lahm, weil es für uns die doppelte Arbeit bedeutet. Es reicht ein Antrag.“ Seit gestern können Anträge auf Arbeitslosengeld auch rückwirkend entgegengenommen werden, falls man bei der Serviceline des AMS nicht durchkommt. „A1 hat alle Kapazitäten auf die Coronahotline gelegt“, erklärt Hergovich mögliche Wartezeiten.

Die Anträge können folgendermaßen über Online-Services und Telefon gestellt werden:

eAMS-Konto: Zu lösen über FinanzOnline, wenn Personen bereits dort registriert sind.

Anruf: Gibt es keinen Zugang zu FinanzOnline, dann ist der schnellste Weg ein Anruf unter 050 - 904 340.