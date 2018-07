Der Flughafen Wien bietet zahlreiche Angebote, die Reisende schon von daheim aus bequem buchen können und mit denen die Urlaubsreise noch entspannter startet. Speziell für alle, die jetzt im Sommer eine Reise antreten, bietet der Flughafen Wien vergünstigte Parkplätze an. Wer online bucht, kann dabei bis zu 35 % sparen.

Alle Parkplätze bequem online buchen

Die rund 20.000 Parkplätze am Flughafen Wien können Reisende schon vorab online unter www.viennaairport.com/ onlineparken buchen. Vom direkt vor dem Terminal liegenden Kurzparkplatz bis hin zu terminalnahen Parkhäusern und Parkflächen ist für jede Dauer der passende Platz verfügbar. Mit dem Parkgebührenrechner kann jeder Reisende schon vorab den günstigsten Parktarif abfragen.

Noch bequemer für Reisende sind die Premium Parkservices am Flughafen Wien. Wer sein Auto nicht selbst parken mag, kann Easy Parking nutzen und sein Auto von Mitarbeitern parken lassen, im Parkhaus 4 können Passagiere Kind Size parken und spezielle XXL Parkplätze nutzen.

Gratis WLAN im City Airport Train

Wer lieber nicht mit dem eigenen Auto anreist, kann den Flughafen Wien auch öffentlich mit Bus und Bahn sehr bequem erreichen. So ist der Airport direkt an das Fernverkehrsnetz der ÖBB angeschlossen. Von Linz gelangt man in 1:47 Stunden, von St. Pölten in nur 50 Minuten direkt ohne Umsteigen zum Flughafen Wien.

Von Wien-Mitte können Reisende den Airport in 16 Minuten mit dem City Airport Train erreichen. Dabei kann man das kostenlose WLAN nutzen, außerdem sind alle Züge im CAT mit 230 Volt Steckdosen und USB-Anschlüssen an den Sitzen ausgestattet.

Den Urlaub entspannt starten

Am Flughafen selbst können Reisende viele Services nutzen, mit denen die Urlaubsreise noch entspannter gestartet werden kann. So unterstützen Mitarbeiter Reisende auf ihrem Weg zum Check-in, beim Tragen der Koffer und des Handgepäcks und begleiten auf dem schnellsten Weg bis zum Abflug-Gate. Familien können am Familien-Serviceschalter kostenlos einen Kinderwagen ausborgen. Außerdem stehen Familien mit Kindern im Sommer an den zentralen Sicherheitskontrollen eigene Sicherheitskontrollen zur Verfügung.

In den Lounges entspannen

Besonders entspannt lässt sich die Wartezeit vor dem Abflug in einer der Lounges am Flughafen Wien genießen. Neben einem abwechslungsreichen Buffet und Getränken bieten die Lounges kostenloses WLAN,

ein breites Sortiment an internationalen Zeitungen und

Magazinen, spezielle Relaxsessel, Duschen und Raucherkabinen. Passagieren mit First- und Business-Class-Tickets, Vielfliegern diverser Airlines und Inhabern verschiedener Kredit- und Membership-Karten stehen die Lounges kostenlos zur Verfügung. Alle anderen Passagiere können die Lounges zum Preis von 33 Euro nutzen.

Top-Service für Reisende

Die tolle Servicequalität und die Kundenorientierung des Flughafen Wien wird auch international anerkannt: Das zeigen die zahlreichen Preise, mit denen der Airport ausgezeichnet wird. So verlieh das Marktforschungsinstitut Skytrax dem Flughafen Wien dreimal in Folge den „Best Airport Staff in Europe“-Award. Vom Airport Council International (ACI) wurde dem Flughafen Wien 2017 der Airport Service Quality-Award in Gold verliehen. Für die ausgeprägte Barrierefreiheit am Standort wurde der Airport 2015 mit dem Beryll-Award ausgezeichnet und seit 2016 darf der Flughafen Wien das Prädikat „4-Star-Airport“ von Skytrax führen.

Mehr Infos unter:

www.viennaairport.com/passagier-services