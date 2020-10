1930 Kubikmeter Beton und 30.000 Kilogramm Stahl wurden in den neuen Gär- und Weinkeller der Kremser Winzergesellschaft verbaut. Die Gesamtlagerkapazität wurde nicht erhöht, lediglich Gebäude und Lagerbehälter aus den 1960er- und 1970er- Jahren wurden ersetzt.

Die neuen 90 Edelstahl-Tanks mit bis zu 120.000 Liter Volumen fassen insgesamt 6,5 Mio Liter. Sie werden bald den jungen Wein beheimaten, die die rund 900 Mitgliedsweinhauern für den Jahrgang 2020 ernten. Behütet und überwacht wird der Gärprozess der Trauben in den Tanks mit App-gesteuerter Gär- und Kühltechnologie. Klimatisierung und lichtdurchflutete Räume sollen künftig die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter verbessern. Damit sei man besser gerüstet für Klimaänderungen und Wetterkapriolen, heißt es in der Aussendung. Außerdem könnten die Trauben so schonender verarbeitet werden.

Mikl-Leitner: "Wirtschaftsleistung bleibt großteils in Niederösterreich"

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) begutachtete den neuen Keller in Krems und lobte die "Sandgrube 13" als internationales Aushängeschild für Niederösterreich. Rund 46 Prozent der Sandgrube-Weine finden in Österreich ihre Abnehmer. Der Rest wird primär nach Deutschland, Niederlande, USA und Japan exportiert. "Besonders freut mich, dass bei diesem Bauprojekt von Winzer Krems die Wirtschaftsleistung zum großen Teil in Niederösterreich bleibt“, sagt Mikl-Leitner. Zehn Betriebe aus der Region wurden laut Aussendung für diesen Neubau beauftragt.

Bis 2023 will Winzer Krems weitere 37 Mio. Euro in die Rundumerneuerung von Keller, Weinabfüllung und Flaschenlager investieren. Trotz der schwierigen aktuellen Situation laufen die weltweiten Geschäfte gut, heißt es in einer Aussendung von Winzer Krems-Geschäftsführer Ludwig Holzer. "Wir müssen sicherstellen, dass wir unsere fruchtigen Qualitäten, für die wir international bekannt sind, auch in Zukunft optimal vinifizieren können. Mit dem neuen Keller schaffen wir die beste Voraussetzung dafür."

Wein-Qualität 2020 hängt vom Oktober ab

Was den Weinjahrgang 2020 angeht, zeigt sich der Winzer Krems-Vorstandsvorsitzende Franz Bauer "sehr optimistisch". Die kühlen Nächte im Spätsommer und die sonnigen Septembertage hätten deale Voraussetzungen für duftige, fruchtige und trinkfreudige Qualitäten geschaffen. "Die Trauben in den Top-Lagen hängen noch an den Rebstöcken. Wir hoffen nun auf einen schönen Oktober, dann wird es wieder ein großer Jahrgang", sagt Bauer.

- Winzer Krems: https://www.winzerkrems.at/