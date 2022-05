Vom Holz-Spülkasten zum Dusch-WC

Werbung

Heuer sind es genau 50 Jahre, dass Geberit in Pottenbrunn die Produktion aufnahm. Damals waren es 20 Mitarbeitende, heute sind es 436. Das niederösterreichische Werk ist eines von weltweit 26, insgesamt beschäftigt man 12.000 Menschen, der Umsatz der börsennotierten Geberit Gruppe lag bei 3,4 Milliarden Euro.

Geschäftsführer Helmut Schwarzl ist stolz auf die Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft. Foto: Geberit

Besonders erfreulich wird das Wachstum von 16 Prozent im vergangenen Jahr gesehen – und das trotz Corona und aller damit einhergehenden Grenzen in der Kapazität und den damit verbundenen Herausforderungen. Zugute kommen dem Hersteller dabei die positive Baukonjunktur, die Flexibilität der Mitarbeiter und die geringe Zahl an coronabedingten Ausfällen. Mit einer eigenen Test- und Impfstraße wappnete man sich im Werk in Pottenbrunn gegen die Pandemie.

Und auch der Materialknappheit begegnet man vorausschauend: Die Versorgungslage sei zwar angespannt, aber noch unter Kontrolle. Bei der Rohstoffversorgung unterstützen sich die Standorte auch gegenseitig.

Heute sind hier 436 Mitarbeitende beschäftigt, auch der Frauenanteil ist hoch. Foto: Geberit

Das ist insofern wichtig, da das beständige Wachstum des Standortes und eine Produktion am Puls der Zeit im Mittelpunkt stehen. Geplant sind zahlreiche Maßnahmen und Investitionen. „Generell arbeiten wir weiterhin daran, die Entwicklungen und die Trends im Sanitärbereich zu setzen und Lösungen zu entwickeln, die unsere Kundinnen und Kunden sowohl in der Funktion wie auch im Design überzeugen. Parallel arbeiten wir auch intensiv daran, unsere Attraktivität für Mitarbeitende zu erhalten“, informiert Helmut Schwarzl, Geschäftsführer Geberit Produktions GmbH & Co KG.

90 Prozent der NÖ-Produkte für Export

Während man in Pottenbrunn seit 1972 arbeitet (erworben wurde die Liegenschaft im Jahr davor), reicht die Firmengeschichte der Geberit Gruppe bis ins Jahr 1874 zurück. Gegründet von der Familie Gebert in der Schweiz/Rapperswil, stellte man 1905 den ersten Spülkasten aus Holz her, innen war er mit Blei ausgeschlagen. 1935 erfolgte dann der Einstieg in die Kunststoffverarbeitung, 1953 die Eintragung der Marke Geberit. Das Unternehmen entwickelte sich zu einer internationalen Firmengruppe. 1997 zieht sich die Eigentümerfamilie zurück, zwei Jahre später geht Geberit in Zürich an die Börse.

Die Palette der Produkte „Made in NÖ“ umfasst 2.000 verschiedene Artikel. Foto: Geberit

Zurück nach Niederösterreich: Bereits 17 Jahre nach Inbetriebnahme des Werks erfolgte zwischen 1989 und 1991 eine große bauliche Werkserweiterung, damit einhergehend die Spezialisierung auf Produkte aus Kunststoff, die im Spritzguss-Verfahren hergestellt werden. Die Palette der Produkte „Made in NÖ“ umfasst 2.000 verschiedene Artikel: Abläufe/Siphone für Waschtische, Badewannen, Duschen (im speziellen Duschrinnen), Waschmaschinen, Urinale, Fittings für das schallgedämmte Abwasserrohrleitungssystem Silent-PP, Einläufe für das Dachentwässerungssystem Pluvia, pneumatische Drücker für Spülkästen und vieles mehr. Die meisten der Produkte bleiben nicht in (Nieder)Österreich: 90 Prozent gehen in den Export – nach Europa, Asien, Australien, Afrika, die USA und in den Nahen Osten.

Hoher Frauenanteil bei Lehrlingen

Um bewährte Produkte in gewohnter Art und Weise herzustellen und neue zu entwickeln, braucht es qualifizierte Mitarbeitende. Mit einer eigenen Lehrlingsausbildung sorgt man dafür, dass der Fachkräftebedarf gedeckt bleibt. Lehrlings-Ausbildner Heinz Amberger ist überzeugt: „In der heutigen Zeit sollte es keinen Industriebetrieb mehr geben, der sich nicht der Ausbildung widmet. Wir haben mit unserer Ausbildung seit 1995 die besten Erfahrungen gemacht und damit ganz wesentlich den Erfolg des Standortes mitgeprägt. Es ist schön mitzuerleben, wie aus jungen Menschen Persönlichkeiten und Gestalterinnen sowie Gestalter der Zukunft werden.“

24 junge Menschen sind es, die derzeit in acht unterschied-lichen Berufen ausgebildet werden – sechs davon im technischen Bereich (Kunststofftechniker/in, Kunststoffformgeber/in, Maschinenbautechniker/in, Werkzeugbautechniker/in, Elektrotechniker/in, IT-Techniker/in, Logistiker/in und Industriekaufmann/frau).

Die Produkte von Geberit sind nicht nur ästhetisch gestaltet, sondern machen das Leben auch deutlich leichter und angenehmer. Foto: Geberit

Und es sind nicht nur Burschen, die zu Geberit kommen: „Im Durchschnitt haben wir 25 Prozent Frauenanteil in der Ausbildung. Das ist uns sehr wichtig“, so Amberger. Übrigens: Eine große Anzahl der Führungskräfte stammt aus der eigenen „Kaderschmiede“.

Ein beliebtes Produkt in Österreich ist das Dusch-WC Foto: Geberit

Wer bei Geberit arbeitet, kann sich auf Werte wie Integrität, Teamgeist, Begeisterung, Bescheidenheit, Erneuerungsfähigkeit und gruppenweite Markenkernwerte wie Partnerschaft, Know-how, Zuverlässigkeit, Lebensqualität und Innovation verlassen. Dabei handelt es sich nicht nur um Worthülsen, alle Werte werden durchgängig seit Jahrzehnten über alle Ebenen gelebt und stellen die wesentlichen Erfolgsfaktoren des Unternehmens dar.

Gezeigt hat sich dies erst jüngst während der Corona-Krise, wie Geschäftsführer Schwarzl betont: „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, die durch ihre hohe Loyalität und Einsatzbereitschaft die Bewältigung der Krise in dieser eindrücklichen Weise erst ermöglicht hat. Gerade in einer Krise zeigt sich, ob Unternehmenswerte tragfähig sind und tatsächlich gelebt werden.“

