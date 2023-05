Neue Kurse: WIFI orientiert sich am aktuellen Bedarf der Wirtschaft

Laut einer aktuellen Umfrage der KMU Forschung Austria ist die nicht ausreichende Qualifikation der zweithäufigste Grund für dauerhaft unbesetzte Stellen. Das gaben 90 Prozent der 1.400 befragten niederösterreichischen Betriebe an. Die Studie wurde von der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) in Auftrag gegeben. Diese ist auch dafür zuständig, die Bildung in den Unternehmen zu fördern.

„Zeitgemäße Aus- und Weiterbildungsangebote für Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wichtiger denn je“, hebt Wolfgang Ecker, Präsident der WKNÖ, hervor. Für entsprechende Programme sorgt unter anderem das WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) der Wirtschaftskammer. „Das WIFI NÖ ist mit über 280.000 abgehaltenen Trainingseinheiten in den letzten Jahren der größte Bildungsanbieter im Bundesland“, erklärt Ecker im Rahmen der Präsentation des neuen Kursprogramms für 2023/24, das unter dem Motto „Bleib neugierig“ ausgegeben wird.

Mehr als 4.000 Kurse werden angeboten

Im 424 Seiten dicken Kursbuch gibt es mehr als 4.000 Angebote für Offline- und Online-Kurse. Sie werden laufend erweitert und orientieren sich am aktuellen Bedarf der niederösterreichischen Wirtschaft. Dieser werde mit Umfragen in Betrieben und in Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und dem WIFI erhoben, präzisiert Alexandra Höfer, die stellvertretende Direktorin der WKNÖ.

Ein weiterer Faktor, an dem das Kursprogramm ausgerichtet ist, sind regionale Komponenten. Das WIFI NÖ betreibt sieben Standorte in Niederösterreich (Gmünd, Amstetten, St. Pölten, Neunkirchen, Mödling, Mistelbach, Gänserndorf). Man habe sich gefragt, was die regionalen Unternehmerinnen und Unternehmer in den einzelnen Bezirken brauchen, sagt Höfer und verweist auf weitere Umfragen zu diesem Thema: „Auch diese Ergebnisse sind in das WIFI-Kursprogramm eingeflossen.“

Neue und überarbeitete Kurse

Das WIFI bietet einerseits Gesamtbildungsprogramme wie akademische Lehrgänge an und andererseits viele verschiedene Einzelkurse. „Jedes zehnte Kursprogramm ist entweder neu oder überarbeitet worden. Das heißt, wir haben eine hohe Innovationsrate“, berichtet auch Michaela Vorlaufer, Institutsleiterin des WIFI der WKNÖ. Neu sind unter anderem Kursthemen im Bereich der Robotik, zudem gibt es zusätzliche Angebote in den Branchen Technik, Klima- und Umweltschutz.

In der Spate Tourismus, welche aktuell besonders mit dem Arbeitskräftemangel kämpft, reichen die Kurse von der Ausbildung zur Küchenhilfskraft bis hin zu Lehrgängen für das Hotel- und Gästemanagement. „Auch im Bereich der Green Jobs gibt es Angebote vom WIFI, wie zum Beispiel einen Zertifizierungskurs im Nachhaltigkeitsmanagement“, führt Christian Moser, Vizepräsident der WKNÖ und Institutsvorstands-Vorsitzender des WIFI NÖ, an. „Das WIFI ist am Puls der Zeit“, betont Moser.

Das vollständige Kursprogramm ist unter noe.wifi.at zu finden. Am 25. Mai bietet das WIFI NÖ übrigens 30 kostenlose Webinare zum neuen Angebot für 2023/24 an. Weitere Informationen gibt es hier.