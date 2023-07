Trinkwasser umsonst: Aktion in Geschäften und Gastronomie in NÖ

Die Sonne brennt herunter, der Schweiß tropft und der Durst ist groß. Die hohen Temperaturen machen vielen zu schaffen, vor allem in den NÖ Städten. Die Aktion „Dei Durscht is mir ned wurscht“ soll nun Abhilfe verschaffen: Wenn die Wasserflasche leer ist, kann man sie in gekennzeichneten Geschäften oder Gastronomiebetrieben in NÖ gratis auffüllen lassen. Die Grünen Wirtschaft und die Grünen NÖ vergeben im Rahmen der Aktion Aufkleber für die Auslagen, die Passantinnen und Passanten auf das Angebot aufmerksam machen.

v. l. n. r.: August Lechner (Grüne Wirtschaft NÖ), Timna Tauchner (Inhaberin Famos Delikatessen, St. Pölten) und Georg Ecker (Landtagsabgeordneter) Foto: Grüne NÖ

August Lechner, Regionalsprecher der Grünen Wirtschaft NÖ unterstreicht die niederschwellige Solidarität der Aktion: „Die Aktion ist ein feiner Service für Fußgängerinnen und Fußgänger, ein Beitrag zur Müllvermeidung und eine Verkaufsmöglichkeit für die Geschäftsbesitzerinnen und Geschäftsbesitzer zugleich. Sind die Durstigen erst einmal im Geschäft, sehen sie sich auch um“, so Lechner.

Dadurch, dass Flaschen wiederverwendet werden, setzt die Aktion auch ein Zeichen für den Umweltschutz. „Oft sind es die einfachen und unkomplizierten Ideen, die wirkungsvoll und schnell umzusetzen sind. Dank der Aktion der Grünen Wirtschaft können Unternehmerinnen und Unternehmer einen direkten Beitrag zum Umweltschutz leisten und dabei mithelfen, für Abkühlung an heißen Sommertagen zu sorgen“, so Wirtschaftssprecher und Landtagsabgeordneter der Grünen NÖ, Georg Ecker.

Die Aktion hat bereits am heutigen Donnerstag, 13. Juli, begonnen. Den ersten Aufkleber in NÖ hat der Famos Delikatessen-Laden im Zentrum von St. Pölten bekommen. Mit der Aussendung der Pickerl im August werden etwa 1.000 weitere Unternehmerinnen und Unternehmer postalisch dazu eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Zudem werden Funktionärinnen und Funktionäre Rundgänge machen, bei denen sie die Pickerl verteilen.