Wirtschaftskammer und WIFI bieten Lernhilfe für Lehrlinge

Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker sieht das neue Projekt „SkillsUp“, mit seiner individuellen Lehrlingsunterstützung, sehr positiv. Zum Einen „weil er selbst als junger Mensch in der Lehre war, und sich damals so ein Angebot gewünscht hätte“, zum anderen weil er es als „wichtigen Baustein gegen den Mitarbeitermangel“ sieht.

Die Zusammenarbeit von WIFI und WKNÖ richtet sich an Lehrbetriebe, die die Fähigkeiten der Lehrlinge in Bereich Deutsch, Englisch, Mathematik, geometrisches Zeichnen oder Kommunikation verbessern möchten. Ein ähnliches Projekt gäbe es laut Ecker in Österreich noch nicht: „Das Einzigartige an dieser Lernunterstützung ist, dass sie an die individuellen Bedürfnisse des Lehrlings ausgerichtet ist. Daher findet vor dem Kurs mit dem Lehrling und dem Lehrbetrieb ein individuelles Einstiegsgespräch statt.“ Nach diesem Gespräch würden dann die notwendigen Schulungsmodule und Schulungstage individuell zugeteilt.

An den Schulungen können Lehrlinge das ganze Jahr über von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr teilnehmen. Jeden Tag stehen dabei 20 Plätze zur Verfügung. Ein Kurseinstieg sei jederzeit unterm Jahr möglich. Die Kurse werden dann in Präsenz im WIFI St. Pölten stattfinden, man könne aber auch online teilnehmen. Die Kosten für die Betriebe belaufen sich dabei auf 50 Euro pro Lehrling und Schultag. Die Lehrbetriebe könnten aber laut Wolfgang Ecker auch eine Förderung für „Maßnahmen für Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten“ beantragen. Durch diese kann der Betrieb insgesamt für die gesamte Lehrzeit eines Lehrlings bis zu 3000 Euro Fördergeld bekommen.

Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker präsentierte die neue Lernhilfe für Lehrlinge im WIFI in St. Pölten. Foto: Max Ryba

Lehrlingszahlen steigen

Wolfgang Ecker nutze die Präsentation auch, um die Lehrlingszahlen für den vergangenen Februar zu präsentieren. Im Februar 2023 gab es laut WKNÖ 17.032 Lehrlinge in den niederösterreichischen Betrieben, ein Jahr zuvor, im Februar 2022, waren es noch 16.757. Auch die Zahl der Lehranfänger sei von 5.327 im Februar 2022 auf 5.602 im Februar 2023 gestiegen.

Die meisten Lehrlinge gibt es laut Wolfgang Ecker mit 7.994 im Gewerbe und Handwerk, gefolgt vom Handel mit 2.573 Lehrlingen und der Industrie mit 2.572 jungen Menschen. Auch die Zahl der Lehrbetriebe sei im Vergleich zum Februar des Vorjahres um 106 Betriebe gestiegen.

Mehr Infos zu „SkillsUp“:

https://www.noe.wifi.at/artikel/1690-skillsup