Plastik & Metall: Laut Umweltdienstleister starkes Sammelplus in NÖ

Plastikflaschen, Folien und Metallverpackungen werden seit Jahresbeginn in Niederösterreich einheitlich im gelben Sack gesammelt. Aktuelle Zahlen zeigen einen Anstieg der gesammelten Verpackungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

V.l.n.r.: Mirza Sacic und Wolfgang Maliecik (Abfallwirtschaft), Matthias Stadler (Bürgermeister St. Pölten), Martin Ulke (Interzero), Nicole Munz und Franz Ubelbacher (Abfallwirtschaft) Foto: © Josef Vorlaufer

Der Anstieg für das gesamte Bundesland beträgt 19,22 Prozent, zeigen Zahlen des Umweltdienstleisters Interzero. In jenen Regionen in denen Leichtverpackungen bislang über die Restmüllsammlung erfasst wurden ist das Plus besonders hoch.

Spitzenreiter ist die Stadt St. Pölten mit einem Zuwachs von 57,77 Prozent. Aber auch in Regionen in denen bei der Sammlung nichts umgestellt wurde, gibt es deutliche Anstiege, wie etwa in Horn mit 23,22 Prozent. „Die Vereinheitlichung der Leichtverpackungssammlung ist eine wichtige Voraussetzung, um die Recyclingquote zu erhöhen“, sagt Martin Ulke, Geschäftsführer von Interzero Circular Solutions Europe.