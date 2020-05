Am 3. Juni findet der vierte und somit letzte EU-Fördercall der Initiative WiFi4EU statt. Für diese Förderung stellt die EU-Kommission insgesamt 14,2 Millionen Euro zur Verfügung. 15.000 Euro Fördergutscheine können Gemeinden für gratis WLAN für öffentliche Plätze erhalten.

Der Call beginnt pünktlich um 13 Uhr und endet am 4. Juni um 17 Uhr, es gilt das „first come, first served-Prinzip. „Unser Ziel ist es, dass sich so viele Gemeinden wie möglich das Fördergeld aus Brüssel abholen“, so EU-Landesrat Martin Eichtinger. Die EU-Service-Agentur des Landes, die NÖ.Regional, bietet am 28. Mai ein kostenloses Webinar um 14.30 Uhr an, um offene Fragen zu klären und bei der Antragstellung zu helfen.

2018 startete die EU-Kommission die Initiative Wifi4EU mit einem Budget von 120 Millionen Euro bis 2020.

Bei den vorangegangenen drei Ausschreibungen haben 348 Gemeinden in Österreich den Zuschlag erhalten, davon 101 aus Niederösterreich, also jede fünfte Gemeinde.

Aufgrund der aktuellen Situation hat die EU-Kommission für die Gewinner-Gemeinden die Installationsfristen um 8 Monate verlängert. Normalerweise müssen die Gemeinden innerhalb von 18 Monaten das kostenlose WLAN umsetzen und melden.

Weitere Informationen zur Förderung: www.noe-regional.at