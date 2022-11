Notruf NÖ sichert kritische Infrastruktur bei Blackout

Werbung

Notruf NÖ als Betreiber der NÖ Rettungsleitstelle, des digitalen Alarmierungsnetzes der NÖ Blaulichtorganisationen sowie vieler weiterer Dienstleistungen, gilt als kritische Infrastruktur. „Das bedeutet, der Betrieb muss auch bei einem länger dauernden Stromausfall durchgängig sichergestellt werden, um für die Hilfesuchenden in dieser Ausnahmesituation als Ansprechpartner bereit zu stehen zu können“, informiert NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Eichtinger.

Foto: Notruf NÖ

Das mehrstufige Stromausfallskonzept baut auf lokale batteriegepufferte Versorgung und auf Notstromaggregate, welche mit Treibstoff funktionieren auf. Ebenso ist die Kommunikation mit einem digitalen Alarmierungsnetz abgesichert. Damit können Einsatzkräfte auch dann alarmiert werden, wenn normale Kommunikationsnetze bereits nicht mehr funktionieren.

Jährliche Schwerpunktübung

Damit die Mitarbeiter im Ausnahmefall damit umgehen können und die Ersatzsysteme bedienen können, muss dies regelmäßig geübt werden. So wurde die diesjährige Übung mit dem Schwerpunkt unabhängige Strom- und Internetversorgung der Betriebsstandorte, sowie des Alarmierungsnetzes durchgeführt. In mehreren Gruppen aufgeteilt, wurden bereits im Vorfeld definierte Abläufe geübt und überprüft.

„Innerhalb weniger Minuten konnten unsere Betriebsstätten mit Notstromaggregaten versorgt werden, weiterführend zur ohnehin vorhandenen unterbrechungsfreien Notversorgung.“, erklärt Notruf NÖ GF Christof Constantin Chwojka.

Erster völlig autarker mobiler Sender in Anhänger

Der Weiterbetrieb des Alarmierungsnetzes ohne externe Energieversorgung wurde im Zuge der Übung erfolgreich getestet. Die wichtigsten Standorte des Netzes werden mittlerweile über Brennstoffzellen notstromversorgt und sind daher mehr als 14 Tage ohne Benutzereingriff im Blackout funktionsfähig.

Foto: Notruf NÖ

Mit dieser zukunftsweisenden Technik in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage sowie einem Satelliteninternet ist nun ein erster mobiler Sender in einem Anhänger ausgestattet. Damit kann die Alarmierung in Gebieten mit nicht mehr vorhandener Infrastruktur oder Intensivierung und Erweiterung des Alarmierungsgebietes zu jeder Zeit sichergestellt werden.