NÖ-Schüler ist bester junger Geografie- und Wirtschaftskunde-Experte

Der Preis für den besten jungen Geografie- und Wirtschaftskunde-Experten geht in diesem Jahr nach Niederösterreich. Marwin Schober vom Stiftsgymnasium Melk wurde mit dem GEOnomic Award 2023 ausgezeichnet. Er setzte sich gegen 1.485 andere Schülerinnen und Schüler der elften Schulstufe aus 53 Schulen in ganz Österreich durch - eine Rekordzahl.

In das große Bundesfinale des GEOnomic Award 2023 schafften es acht Schüler und eine Schülerin. In der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) stellten sie ihr Wissen in 15-minütigen Gesprächen vor einer Fachjury unter Beweis. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), Florian Frauscher, Sektionschef im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, und WKÖ-Vizepräsidentin Carmen Goby zeichneten die Gewinnerin und die Gewinner unmittelbar im Anschluss aus.

Nicht nur der erste, sondern auch der dritte und fünfte Platz gingen an zwei junge Niederösterreicher. Mit Simon Koppensteiner vom BRG Gröhrmühlgasse in Wiener Neustadt sicherte sich den dritten Platz und Paul Pöltl vom BRG Bad Vöslau-Gainfarn (Bezirk Baden) wurde Fünftplatzierter. Auf die Siegerin und die Sieger des GEOnomic Awards 2023 warten eine Städtereise sowie attraktive Geld- und Sachpreise. Der Wettbewerb findet seit 16 Jahren statt und wird vom Verein „GWK-Lehrer/innen Österreichs“ und der Bundesarbeitsgemeinschaft GWK an den AHS veranstaltet.

Vier Themenbereiche wurden im Finale abgefragt

Die anspruchsvollen Aufgaben für das Finale kamen diesmal aus den Themenbereichen Wirtschaftsstandort Österreich, außenwirtschaftliche Verknüpfungen, Demografie sowie Wirtschafts- und Sozialpolitik. „Die Finalistin und die acht Finalisten haben bei der Beantwortung der Fragen zum einen perfekt Themen der Bevölkerungsgeografie mit dem prognostizierten Fachkräftemangel in Verbindung gebracht. Zum anderen haben sie den Wirtschaftsstandort Österreich mit seinen außenwirtschaftlichen Verflechtungen richtig eingeordnet“, erklärt Wettbewerbs-Organisator Hartwig Hitz von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Geografie- und Wirtschaftskunde-Lehrerinnen und -Lehrer (GWK).

„Schule soll jungen Menschen den Raum bieten, sich mit wirtschaftlichen Prozessen auseinanderzusetzen“, betont Bildungsminister Polaschek: „Daher ist für uns auch die intensive Verankerung der wirtschaftlichen Themenfelder in den neuen Lehrplänen von großer Bedeutung. Um die Lehrpläne auch in Zukunft noch flexibler gestalten zu können, habe ich eine neue Lehrplankommission ins Leben gerufen. Mit dieser ist es in Zukunft möglich, die Lehrpläne früher als zuvor alle zehn Jahre anzupassen.“

„Wirtschaftsstandort Österreich ist international vernetzt“

„Der Geografie- und Wirtschaftskunde Wettbewerb macht für uns alle sichtbar, wie international vernetzt der Wirtschaftsstandort Österreich ist“, erklärt Florian Frauscher, Sektionschef im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Für ein modernes Smartphone zum Beispiel würden 30 Länder Bauteile und Technologie liefern, auch Unternehmen aus Österreich. „Mehr als ein Drittel aller in Österreich hergestellten Waren und Dienstleistungen wird im Ausland verkauft. Durch den internationalen Handel schafften wir so 1,2 Millionen Arbeitsplätze in Österreich und leistbare Produkte für alle“, setzt er fort.

„In krisenhaften Zeiten kommen viele Gewissheiten auf den Prüfstand. Unsere Geo- und Wirtschaftskunde-Champions haben eindrucksvoll bewiesen, wie man sich einen ebenso kritischen wie differenzierten Blick bewahrt“, sagt WKÖ-Vizepräsidentin Carmen Goby. „Gerade jetzt, wo Handelsbarrieren und nationalstaatliche Alleingänge häufiger werden, ist Wissen über den Stellenwert internationaler Verflechtungen gefragt – für jedes unserer mehr als 63.000 exportierenden Unternehmen, aber auch den Wirtschaftsstandort Österreich als Ganzes.“