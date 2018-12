Rosenberger-Insolvenzantrag nun für Dienstag geplant .

Der Raststättenbetreiber Rosenberger wird erst am Dienstag und nicht wie ursprünglich geplant heute, Montag, einen Insolvenzantrag stellen. Dies kündigte eine Unternehmenssprecherin auf APA-Anfrage an. Der Antrag werde am Landesgericht St. Pölten eingebracht. Zuvor hatte der "Kurier" über die Antragsverschiebung berichtet.