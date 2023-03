Spar ist weiter österreichischer Marktführer im Lebensmittelhandel

Werbung

In Österreich kletterte der Spar-Verkaufsumsatz im Jahr 2022 erstmals über 9 Milliarden Euro. Das gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt, der Umsatz ist damit im Vergleich zu 2021 um 4,7 Prozent gestiegen. Spar hat laut eigenen Angaben in der Sparte Lebensmittelhandel in Österreich einen Marktanteil von 36,3 Prozent erreicht und ist weiterhin Marktführer.

Gleichzeitig habe die Situation um den Ukraine-Krieg, die Teuerung und die Energiekrise auch das Handelsunternehmen getroffen, erklärt Spar Österreich-Finanzvorstand Hans Reisch. Man wollte die Verkaufspreise für die Kundinnen und Kunden niedrig halten, war aber mit teureren Einkaufspreisen und Energiekosten konfrontiert: „Dieser Spagat hat uns 2022 ordentlich gefordert: Wir selbst haben auf Spanne verzichtet und sahen uns gleichzeitig extrem schwierigen Verhandlungen mit den Herstellern gegenüber.“ So ist auch der Gewinn vor Steuern (EBT) im Vergleich zum Jahr 2021, wo er bei 334 Millionen Euro lag, auf 264 Millionen Euro gesunken.

Hans K. Reisch ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand der Spar Österreich-Gruppe. Foto: SPAR, EVA TRIFFT FOTOGRAFIE

Rund 51.000 Arbeitsplätze in ganz Österreich, 7.500 in Niederösterreich

Insgesamt gibt es in Österreich 1.506 Spar-Standorte, in Niederösterreich sind es 134. In ganz Österreich hat das Handelsunternehmen ungefähr 50.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in den Niederösterreichischen Filialen sind es circa 7.500.

Spar ist laut eigenen Angaben auch der größte private Lehrlingsausbilder im Land. Insgesamt hat man in Österreich momentan ungefähr 2.500 Auszubildende, in Niederösterreich sind es knapp 300 Lehrlinge.

In NÖ hoher Anteil an selbstständigen Kaufleuten

45 Prozent aller Spar-Standorte in Österreich werden von selbstständigen Kaufleuten geführt. Diese nutzen das Spar-Konzept als Franchisenehmer. Was interessant ist: in Niederösterreich ist dieser Anteil deutlich höher. So werden 123 von 134 niederösterreichischen Filialen von Selbstständigen betrieben, das sind 92 Prozent aller Standorte im Bundesland.

Ausblick für 2023: Entspannung bei Lebensmittelpreisen, Probleme mit Energiekosten und Arbeitskräftemangel

Das Jahr 2023 hat für Spar Österreich laut dem Finanzvorstand Hans Reisch „voller Zuversicht“ begonnen, so merke man etwa eine leichte Entspannung bei den Lebensmittelpreisen. Gleichzeitig stehe man aber auch vor Herausforderungen. Zum einen sind das die hohen Ausgaben für Energie – im Vergleich zum Vorjahr erwartet das Unternehmen 2023 eine weitere Verdopplung der eigenen Energiekosten.

Zum anderen merkt auch das Handelsunternehmen den Mitarbeitermangel. So habe Spar in Österreich knapp 2.000 offene Stellen. Hans Reisch wünscht sich deswegen arbeitspolitische Maßnahmen, wie die Attraktivierung von Vollzeitarbeit oder steuerliche Begünstigungen für Menschen, die im pensionsfähigen Alter weiterarbeiten möchten.