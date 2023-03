NÖ-Landesbank steigerte Gewinn auf 47 Millionen Euro

Werbung

Mit einer „risikobewussten Geschäftsstrategie“ konnte die Hypo NÖ laut Vorstand Wolfgang Viehauser aus einem „außergewöhnlichen Jahr“ mit Krieg in der Ukraine und hoher Inflation trotzdem ein erfolgreiches Geschäftsjahr machen. Die Landesbank hat ihren Jahresgewinn nach Steuern von 41,9 Millionen im Jahr 2021 auf 47,1 Millionen Euro ausgebaut. Auch der Zinsüberschuss, also die Differenz zwischen selbst bezahlten Zinsen und eingenommenen Zinsen, ist von 140,3 Millionen auf 142,1 Millionen Euro gestiegen. Der Betriebsertrag, also der Ertrag aus Verkäufen und Dienstleistungen an Dritte, lag im Vorjahr bei 176,3 Millionen Euro. Auch dabei gab es eine leichte Steigerung im Vergleich zu 2021.

Die Hypo NÖ habe sich vor allem auf die Finanzierung von öffentlicher und sozialer Infrastruktur, wie Krankenhäusern, Schulen oder Feuerwehren, sowie Immobilien fokussiert, heißt es von den beiden Vorständen Wolfgang Viehauser und Udo Birkner. Bei Immobilien wurden sowohl der genossenschaftliche und gewerbliche Wohnbau großer Immobilienprojekte als auch Eigenheime finanziert. Die Landesbank habe im Vorjahr rund 600 Millionen Euro an Wohnraum-Finanzierungen vergeben und damit 1.400 Menschen den Wohnungskauf oder Hausbau ermöglicht.

Marktvorstand Wolfgang Viehauser und Marktfolgenvorstand Udo Birkner präsentierten den Geschäftsbericht der Hypo NÖ für 2022. Foto: Max Ryba

KIM-Verordnung führte zu Darlehenseinbruch

In diesem Zusammenhang sprach Viehauser die im August 2022 in Kraft getretene KIM-Verordnung, die „Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung“, an. Diese habe im Zusammenspiel mit den steigenden Immobilienpreisen und steigenden Kreditzinsen dazu geführt, dass die Wohnraum-Finanzierungen im Herbst 2022 auch bei der Landesbank eingebrochen sind.

Für das dennoch gute Geschäftsergebnis der Bank sei die starke Nachfrage der öffentlichen Hand nach Finanzierungen gewesen. Viehauser erklärte: „Wir wickeln rund die Hälfte unserer Geschäftstätigkeit mit dem öffentlichen Sektor ab. Allein 2022 haben wir 270 Projekte der heimischen Gemeinden finanziert und stehen mittlerweile mit jeder dritten österreichischen Gemeinde in einer Geschäftsbeziehung.“

Immobilienfinanzierungen bleiben schwierig

Für 2023 prognostiziert Vorstand Viehauser ein schwieriges Jahr für die Immobilienfinanzierung. Er gehe davon aus, dass die Zinsen und die Immobilien-Preise weiter steigen würden. Auch Immobilienentwickler würden mittlerweile schon geplante Bauprojekte nach hinten verschieben. Das wiederum übe Druck auf die Mieten in bestehenden Immobilien aus, die dadurch weiter steigen könnten. Er sprach dabei von „nachhaltigen Effekten“ für die Menschen.