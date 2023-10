Gesundheitstechnologie Land NÖ testet Drohnen für Blutkonserven und Co.-Transporte

Bereits heute kommen Drohnen in den verschiedensten Wirtschaftszweigen zum Einsatz. Foto: Unsplash, Jason Blackeye

D rohnen sollen in Niederösterreich zukünftig dafür sorgen, dass medizinische Güter möglichst rasch an jenen Ort gelangen, wo sie benötigt werden. Bereits Ende 2024 könnten die ersten Testeinsätze in Niederösterreich umgesetzt werden. Das Land NÖ mit der LGA schmiedet mit einem Startup, der ÖAMTC Flugrettung und anderen Partnern erste Testflüge.