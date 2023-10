Über 250 neue Meisterinnen und Meister in NÖ bei WKNÖ-Feier geehrt

„Niederösterreichs Gewerbe und Handwerk steht gleichermaßen für perfekte Dienstleistungen wie auch Produkte von höchster Qualität. Es ist ein zentraler Faktor für die Kraft in den Regionen und unserem gesamten Wirtschaftsstandort“, sagte Wolfgang Ecker bei der Auszeichnung der Jungmeisterinnen und Jungmeister am vergangenen Freitag im VAZ St. Pölten. Gemeinsam mit Jochen Flicker, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, überreichte der WKNÖ-Präsident Meisterbriefe und Befähigungsurkunden an 253 Fachkräfte aus 29 unterschiedlichen Berufsgruppen.

Von der Zahntechnik über die Buchbinderei bis hin zur Mechatronik wurden unterschiedlichste Meisterabschlüsse geehrt. 37 und damit die meisten Titel wurden an Kraftfahrzeugtechnikerinnen und Techniker überreicht. Unter den Absolventinnen und Absolventen befanden sich Julia und Dominik Haiderer aus Mank. Das Ehepaar nahm die KFZ-Meisterschmuckurkunde entgegen. Auch rar gewordene Gewerbe konnten sich über Meister-Zuwachs freuen. So schlossen Carina Neuninger aus Stixneusiedel sowie Marina Schleifer die Taschnermeisterausbildung ab.

Lobende Worte für die niederösterreichischen Handwerksberufe

Als Schüssel zu hohen Standards bei Dienstleistungen und Produkten sieht Ecker die Aus- und Weiterbildungen. Aus diesem Grund liege ihm das positive Image der Lehre und Lehrausbildung besonders am Herzen: „Dabei gilt die Meisterprüfung nicht umsonst bei Kundinnen und Kunden als Gütesiegel für Qualität und Verlässlichkeit. Unsere Meisterinnen und Meister spielen in der Top-Liga des Wissens und Könnens.“

Auch Flicker freut sich über die Menge der abgelegten Meister- und Befähigungsprüfungen und gratuliert den Absolventinnen und Absolventen zu ihrem Erfolg: „Diese hohe Zahl spiegelt den positiven Trend der letzten Jahre wider und untermauert den Stellenwert der höchsten Qualifizierung im Gewerbe und Handwerk.“ Im neu gegründeten Meister Alumni Club könne man nun Mitglied werden und sich mit anderen Meisterinnen und Meistern vernetzen.