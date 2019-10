Die fetten Jahre sind vorbei. Das scheint angesichts eingetrübter Konjunkturaussichten für die heimische Wirtschaft festzustehen. Von einer Panikmache oder dem Schlechtreden der wirtschaftlichen Situation will die Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer (WK) Österreich aber nichts wissen. Im Gegenteil: Es brauche die richtigen Rahmenbedingungen, heißt es in Richtung neuer künftiger Bundesregierung – dann sei man auch für die Zukunft mit schwächerer Konjunktur gerüstet, sagen Renate Scheichelbauer-Schuster, Spartenobfrau in der Bundes-Wirtschaftskammer, und ihr NÖ-Pendant Wolfgang Ecker.

Neben bekannten Forderungen wie jener nach einer Lohnnebenkosten-Senkung, nach Investitionsanschüben oder jener eines Bürokratieabbaus fordern Scheichelbauer-Schuster und Ecker ein Klima-Budget, das den heimischen Betrieben zugute kommen soll.

"Es muss mehr Geld in die Hand genommen werden"

Die Bundes-Wirtschaftskammer hat gemeinsam mit den Länderorganisationen einen Forderungskatalog mit fünf Themen erarbeitet. Konkret wird die Schaffung von Investitionsanreizen, die Bereitstellung von Kapital für die Energiewende, die Beschleunigung von Infrastrukturprojekten, die Schaffung von Klimavorsorgebudgets und die Forcierung des globalen Gleichschritts beim Thema Energiewende gefordert. Letzteres ist natürlich ein globales Thema, bei den übrigen vier Forderungen sieht die WK die Bundesregierung in der Pflicht. „Es muss mehr Geld in die Hand genommen werden“, sagt Scheichelbauer-Schuster. Gerade die Schaffung eines Klimavorsorgebudgets, das für die Forschung und Entwicklung besonderer Produkte – etwa alternativer Antriebe – eingesetzt werden soll, ist der WK ein Anliegen. So könnten weitere heimische Betriebe durch den Klimaschutz zu führenden Anbietern in ihren Nischen werden, sagt Scheichelbauer-Schuster. „Genau diese Investitionen wären jetzt so wichtig für die Zukunft unseres Standortes aus der Notwendigkeit heraus, etwas für den Klimaschutz zu tun.“ So könne auch die schwächelnde Konjunktur ausgeglichen werden.

Einen Appell richteten die WK-Vertreter hierbei allerdings nicht nur an die neue Bundesregierung, sondern auch an jeden einzelnen Konsumenten: Auf regionale Produkte nicht nur beim Kauf von Lebensmitteln, sondern auch beim Kauf von etwa Möbeln oder Natursteinprodukten achten. Denn das reduziere Transportwege und schone das Klima.

Das nach wie vor aktuelle Thema Fachkräfte- bzw. Personalmangel trifft übrigens auch diese Sparte. Der Ist-Zustand im Gewerbe und Handwerk: Rund 16.000 Mitarbeiter – der Großteil davon ausgebildete Fachkräfte – fehlen in dieser Sparte bundesweit. In Niederösterreich sind es rund 3.000. Die NÖ-Betriebe könnten aktuell, hätten sie mehr Personal, mehr Aufträge annehmen, bestätigen Scheichelbauer-Schuster und Ecker.