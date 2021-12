140 Jahre Kotányi: Corona lässt Leute kochen

„Wenn man im Lockdown oder im Homeoffice zuhause sitzt, will man auch nicht jeden Tag dasselbe kochen“, sagt Erwin Kotányi. Seit 140 Jahren sorgt das Familienunternehmen für beste Gewürze in heimischen Haushalten und Restaurants, seit 33 Jahren hat es seine Zentrale in Wolkersdorf.

Im vergangenen Jahr verschoben sich die Umsätze im Unternehmen weg von der Gastronomie, die wegen der Gastro-Lockdowns auch keine Gewürze brauchte, hin zum Haushaltsbereich: „Die Leute können nicht in Restaurants gehen, sind im Homeoffice oder bleiben zuhause. Da beginnen sie wieder variantenreicher zu kochen“, sagt Kotányi: „Wir haben im Vorjahr im Haushaltsbereich knapp 20 Prozent dazu gewonnen, und heuer sind es gegenüber dem Jahr 2019 immer noch zwölf bis 14 Prozent.“ Der Umsatz im Gastrobereich sei eingebrochen, der Haushaltsbereich überkompensiere diese Ausfälle aber sogar.

„Die Menschen haben plötzlich Zeit, um Brot oder Süßes zu backen“, liest der Firmenchef aus den Kaufgewohnheiten ab. Ein Trend, der sich quer durch alle Länder zieht: Die Produkte des Wolkersdorfer Unternehmens finden sich in über 20 Ländern in Mittel- und Osteuropa in den Top-Marken, in Russland ist Kotányi sogar Marktführer.

Stichwort 140 Jahre Kotányi: Corona-bedingt ist die Feier ausgefallen. Wird nachgefeiert?

„Ich glaube nicht, dass man so etwas mit aller Gewalt nachfeiern muss – zumal wir nicht wissen, wie die Voraussetzungen im kommenden Jahr sind“, wartet Kotányi da lieber auf das nächste Jubiläum.