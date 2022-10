262 NÖ-Gemeinden bekommen leistungsstarkes Internet

Werbung

Als "großen Tag der Freude" jubiliert Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger über die Aufstockung des NÖ-Anteils durch den Bund an der im März beschlossenen 2. Breitband-Milliarde: Ein Drittel der 750 Millionen Euro aus dem ersten Fördercall fließen nach Niederösterreich "Wir zünden mit den 232,5 Millionen Euro den blau-gelben Breitband-Turbo. Die Fördermitteln werden nicht nur für unsere Bauwirtschaft in schwierigen Zeiten konjunkturelle Impulse bringen", ist Danninger überzeugt.

"Mit dem flächendeckenden Breitband-Ausbau schaffen wir Chancengleichheit zwischen ländlichem und urbanem Raum", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die Glasfaser-Millionen sollen als "wichtiger Wirtschafts- und Konjunkturbaustein" infolge Investitionen in Höhe von 530 Millionen Euro auslösen. "Damit können wir 262 Gemeinden mit Breitbandinternet ausstatten", sagt Mikl-Leitner.

Tursky: "Vom Tischler bis zum Industriebetrieb"

Bundesweit werden 750 Millionen Euro in einem 1. Fördercall der 1,4 Milliarden hohen Breitbandmilliarde ausgeschüttet. "Wir haben gesehen, dass unglaublich viel Druck auf dem Markt ist", begründet Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky den Schritt und die Entscheidung von Finanzminister Magnus Brunner. Die letzten zwei Jahre hätten mit Homeoffice, Homeschooling und Streaming "unglaublich hohe Anforderungen" gebracht. "Man braucht stationäres, breitbandstarkes Internet - egal ob beruflich oder privat."

Tursky betont, dass speziell in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich mit einem Dauersiedlungsraum von 60 Prozent der Glasfaser-Ausbau eine ganze besondere Herausforderung sei. "In meinem Heimatbundesland Tirol baut man ein Tal mit Glasfaser-Internet aus und versorgt die meisten Menschen mit Breitbandinternet, in Niederösterreich ist das aber anders", so Tursky. Der Staatssekretär ist überzeugt, dass durch die jährliche Verdoppelung der Datenmengen vom kleinen Tischler bis zum Industriebetrieb alle Glasfaser-Internet brauchen, um diese Datenflut rechnen bzw. verarbeiten zu können.

Glasfaser-Anschluß steigert den Wert des Eigenheims

Aus der 1. Breitbandmilliarde (2016-2021) wurden mit 151 Millionen Euro ein Drittel aller NÖ-Gemeinden mit Breitband-Internet ausgestattet. Speziell im ländlichen Raum, wo privatwirtschaftlich wenig Anreize bestehen, übernimmt die landeseigene Glasfaserinfrastruktur-Ausbaugesellschaft nöGIG seit 2014 den Ausbau. "Über 90 Prozent der von der nöGIG vergebenen Aufträge sind bislang an Firmen in NÖ gegangen. Damit konnten wir 1.400 Arbeitsplätze absichern bzw. neu schaffen", so Mikl-Leitner.

Ein Glasfaser-Anschluss steigere nicht nur den Wert eines Hauses um bis zu acht Prozent, sondern stimuliere auch die Wirtschaft. "Aus einer Umfrage wissen wir, dass dreiviertel aller Unternehmen einen Glasfaseranschluss für wichtig bzw. sehr wichtig halten. Wir sehen auch in Regionen, die bereits angeschlossen sind, dass sich neue Betriebe ansiedeln und Arbeitsplätze entstehen". Im privaten Bereich verfügen derzeit 9 von 10 NÖ-Haushalten über 30 Mbit-Anschlüsse. Das reicht zwar für normale Anwendungen wie Homeoffice oder Streaming aus. Mit Blick auf steigende Datenübertragungsraten und höhere Anforderungen ist das aber zu wenig", glaubt Danninger.

Bauwirtschaft ist Flaschenhals beim Ausbau

Als Flaschenhals bzw. "Engpass-Faktor" im Breitbandausbau sieht Danninger die derzeitigen Kapazitäten der Bauwirtschaft, die maximal 40.000 Haushalte im Jahr anschließen könnten. "Wir hoffen, dass die Bauwirtschaft ihre Kapazitäten im Glasfaserausbau deutlich stärken kann", sagt Danninger. Der geförderte Ausbau in Gemeinden durch die nöGIG erfolgt nur, wenn 42 Prozent der Haushalte zustimmen, "weil es sehr sehr viel Geld kostet."

Derzeit errichtet die nöGIG in 60 Gemeinden rund 43.000 neue Glasfaser-Anschlüsse mit einem Investitionsvolumen von 162 Millionen Euro. In Gänserndorf, Wolkersdorf und Klosterneuburg will die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) neue Glasfaseranschlüsse installieren.

