EuroMillionen, LuckyDay, Sportwetten –diese Produkte bekommen Sie alle in der Trafik.

Oder Sie laden mit der Lotterien App einfach das Guthaben in der Trafik auf und gewinnen online.

Doch das ist nur ein kleiner Teil der vielen digitalen Produkte, die in der Trafik erhältlich sind. So gibt es die Autobahnvignette, Gutscheine, Tickets, Handywertkarten und Registrierung, den Dienstleistungsscheck und vieles mehr in der Trafik.

Ideal ist natürlich die Nähe. Als lokale Familienunternehmen sind die Trafiken in beinahe jedem Ort in Niederösterreich vertreten und bringen ihren Kunden auch die digitalen Produkte näher.

1.241 Trafiken in Niederösterreich stehen Ihnen als lokale Partner für digitale Produkte zur Seite.

Mehr Informationen finden Sie auf www.lokaldigital.at