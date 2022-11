Glücksspiel-Konzern Novomatic übernimmt italienische HBG-Gruppe

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: APA/Robert Jäger

D er Gaming-Technologiekonzern Novomatic mit Sitz in Gumpoldskirchen übernimmt die Mehrheit an der italienischen HBG-Gruppe. Damit wird Novomatic zu einem der größten Konzessionäre in Italien.