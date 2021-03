NÖN: Der Landtag hat die Prüfkompetenz des NÖ-Landesrechnungshofes auf Unternehmen mit 25-prozentiger statt bisher 50-prozentiger Landesbeteiligung ausgeweitet. Wie beurteilen Sie diese historische Entscheidung?

Edith Goldeband: Die Zeit war reif dafür. Es gibt ja auch Überlegungen dazu auf Bundesebene. In unserem ersten Tätigkeitsbericht 2010-12 haben wir bereits angeregt, die Prüfungskompetenz auf 25 Prozent zu erweitern. Warum? Weil unsere Zuständigkeit für tatsächlich beherrschte Unternehmungen relativ schwierig nachzuweisen ist. Da geht es um einige Projekt- und Tochtergesellschaften. Prüfbar sind für uns jetzt etwa die NÖ Bergbahnen der NÖ Verkehrsorganisation (NÖVOG), die Museen und Theater der NÖ Kulturwirtschaft GmbH (NÖKU), die Wirtschaftsparke und Gründeragentur der ecoplus oder die regionalen Tourismus-Gesellschaften der Niederösterreich Werbung.

Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist Ihre Institution, seine Funktion und Tätigkeiten nicht geläufig. Was sind Ihre Kernaufgaben?

Wir überprüfen, wie das Land als öffentliche Hand Steuergelder ausgibt. Wir prüfen für den Landtag, ob die Vorgaben des jeweiligen Budgetbeschlusses sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig umgesetzt werden. Und das Allerwichtigste: Wir geben Optimierungs-Empfehlungen ab. Als unabhängiges Organ sind wir das finanzielle Gewissen für die Politik, Verwaltung, öffentliche Wirtschaft und Bevölkerung.

Nach welchen Kriterien wählen Sie etwa Unternehmen, Verwaltungen, Stiftungen, Fonds, an denen das Land beteiligt ist, für eine Prüfung eigentlich aus?

Da verfolgen wir einen risikobasierten Prüfungsansatz: Wir schauen uns die Rechnungsabschlüsse und Jahresabschlüsse an und werten diese nach Veränderungen wie größeres Defizit, erhöhtes Anlagevermögen oder spezielle Aktionen aus. Dann gewichten wir nach qualitativen Kriterien und wählen anhand einer Entscheidungsmatrix die zu prüfende Stellen und Unternehmen aus. Bei der Bewertung spielen Fragen eine Rolle wie: Gibt es ein höheres Risiko aufgrund neuer Aufgaben? Sind Verbesserungspotentiale, Fehler- oder Korruptionsanfälligkeit wie prinzipiell bei Vergaben oder Förderungen zu erwarten? Eine Prüfung läuft nicht zufällig ab. Im Hintergrund stehen immer harte Fakten und objektive Auswahlkriterien.

Und wie gehen Sie mit Hinweisen aus der Bevölkerung um?

Denen gehen wir natürlich nach. Ein konkreter Fall war eine Volksschul-Erweiterung in Petzenkirchen im Bezirk Melk: Da gab es ein anonymes Schreiben, dass zum Beispiel Raumvorgaben nicht eingehalten würden. Wir haben geprüft und uns die Förderabwicklung angesehen. Unter dem Strich haben sich die Vorwürfe nicht verifizieren lassen. Wir konnten der Gemeinde aber gute Ratschläge geben, auf was man bei so einem Vergabeverfahren achten sollte. Unsere Prüfung hat auch einen beratenden Ansatz.

Wie läuft eine Prüfung ab?

Es ist ein Soll-Ist-Vergleich. Das „Soll“, die Zielvorgaben, bestimmt der Landtag im Budget, in politischen Programmen oder im Gesetz. Und das „Ist“ ist die konkrete Umsetzung durch die Arbeit der Regierungsstellen. Daraus ergeben sich auch die Fragen. Wenn zum Beispiel eine Klinik gebaut wird, prüfen wir, ob diese auch nach Plan (Größe, Lage) errichtet und sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig finanziert wurde. Aus dieser Analyse ergeben sich auch unsere Empfehlungen, was man besser machen könnte. Die politische Wertung findet dabei immer im Ausschuss und im Plenum statt, wo der Landtag sich mit dem Bericht des Landesrechnungshofs auseinandersetzt.

Sie üben in Ihren Prüfungen nur „Wegekritik“ und nicht „Zielkritik“. Konkrete Inhalte von Gesetzen und Beschlüssen werden nicht bewertet?

Nein, das ist Aufgabe des Landtags. Wenn sich aber Rahmenbedingungen geändert haben oder aufgrund neuer Entwicklungen ein Widerspruch zu einer älteren Vorgabe besteht, weisen wir auf diesen hin. Den Widerspruch auflösen muss aber der Landtag, weil es sich um politische Bewertungen handelt.

Seit Juli 2010 leiten Sie den Landesrechnungshof. Was hat Sie in Ihrer Laufbahn besonders überrascht?

Der positive Zugang zur Kontrolle. Bei meinem Wechsel vom Bundesrechnungshof nach Niederösterreich haben einige Journalisten-Kollegen unglaubwürdig gemeint: Was, Niederösterreich, du gehst dorthin? Ich habe schnell gemerkt, dass hier niemand ein Interesse daran hat, dass irgendwo etwas schiefläuft. In meiner Zeit haben wir uns personell verstärkt, mehr Prüfkompetenz bekommen und uns mit der EURORAI international vernetzt. Das ist der Verband der regionalen Rechnungshöfe Europas. Die Politik war hinsichtlich unserer Forderungen sehr entgegenkommend. Um das Thema „Wer prüft die Prüfer?“ anzugehen, war mir wichtig, dass wir uns in einem strengen Qualitätsaudit als erster Rechnungshof – gemeinsam mit dem steiermärkischen – erfolgreich zertifizieren lassen, und zwar mit dem Qualitätszertifikat der Europäischen Union für den öffentlichen Sektor. Denn Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind ein sensibles Gut, das wir nicht auf das Spiel setzen würden.

83 Prozent der knapp 3.600 LRH-Empfehlungen wurden bis dato von der Politik umgesetzt. Warum nicht 100 Prozent?

Veränderungen brauchen oft Zeit. Natürlich streben wir 100 Prozent an, mahnen auch zugesagte und nicht-umgesetzte Empfehlungen ein und prüfen nach zwei Jahren auf Umsetzung nach. Da bleiben wir hartnäckig.

Was steckt hinter dem Rechnungshof-Grundsatz „Keine Kritik üben ohne Empfehlung“?

Wenn man es nicht besser weiß, hat man keine Legitimation, Kritik zu üben – denn wie hätte es dann die überprüfte Stelle besser machen sollen? Nur zu sagen: Macht es besser, ohne zu sagen, was soll wer warum mit welchem Effekt besser machen, geht nicht. Kritik ist kein Selbstzweck, sondern sie muss auch einen konkreten Nutzen bringen, indem dadurch zum Beispiel ein Verfahren beschleunigt, eine Qualität in der Gesundheitsversorgung verbessert oder ein baufälliges Schulgebäude saniert wird.

Mit Kontrolle, Prüfung und Kritik können nicht alle gleich gut umgehen. Wurden Sie schon öfters bedroht?

Nein, bedroht wurde ich nicht. Es gibt natürlich Auseinandersetzungen, das ist keine Frage. Die wenigen, die wir hatten, schlagen sich auch in den Medien nieder: Wie das PPP-Projekt Umfahrung Maissau oder eine gewisse Stiftung, bei der die Wogen hochgingen. Da gab es schon Angriffe, den Verdacht, ob wir das auch streng genug prüfen oder ob uns das überhaupt zuzutrauen ist. Wir haben gewusst, wenn wir uns kritisch gegenüber dem PPP-Modell äußern, haben wir die Beratungsgesellschaften hinter diesem Projekt nicht unbedingt auf unserer Seite. Das muss man aber aushalten. Umso wichtiger ist, dass wir eine qualitativ gute Arbeit leisten. Der Landtag muss sich ja darauf verlassen können, dass die Fakten, die wir ihm vorgelegt haben auch halten.

Die Berichte werden in der Regel einstimmig vom Landtag „zur Kenntnis genommen“. Damit wird unser Bericht zum Beschluss erhoben. Es gab einmal einen Mehrheits-Beschluss, der lautete: „Vom Bericht wurde Kenntnis genommen“, weil die Mehrheit unsere Beurteilung nicht teilte. Man kann es nicht immer allen recht machen, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unser Zugang ist es, den Zahlen eine Stimme zu geben und eine konstruktive Empfehlung in Zusammenarbeit mit den überprüften Stellen zu liefern, die einen Nutzen und eine Verbesserung für die Zukunft bringt.

NEOS, Grüne und SPÖ forderten auch für Städte und Gemeinden unter 10.000 Einwohnern ein Prüfrecht durch den Landesrechnungshof. Die VP lehnte das mit Verweis auf die bestehenden Gemeinde-Prüfausschüssen, die Gemeinde-Aufsicht vom Land und die mögliche Rechnungshof-Beauftragung durch die Gemeinde-Aufsicht ab. Zurecht?

Die präventive Wirkung und die Beratung würden auch in kleineren Gemeinden gut sein. Das haben wir in Petzenkirchen und auch beim Nitsch-Museum in Mistelbach gesehen. Gerade bei kleineren Gemeinden würde der beratende Ansatz zum Tragen kommen. Das wäre wichtig. Das ist jedoch eine politische Entscheidung, die der Landtag treffen muss. Es ist aber schon so, dass in allen anderen Bundesländern diese Prüfungskompetenz besteht. Es gibt hier 548 Gemeinden, die weniger als 10.000 Einwohner haben. Jetzt überlegen Sie sich einmal, wie lange das dauert, bis wir da alle durch hätten. Es ist eine politische Entscheidung, die Zeit wird auch reif werden für diese.

Die Kontroll- und Rechnungshofausschüsse der Landtage und des Parlaments werden von der Opposition geführt. Nur in NÖ ist das nicht so. NÖ-Grüne sind sogar nicht im Ausschuss vertreten. Ist das nicht demokratiepolitisch fragwürdig?

Es entspricht der Landtagsverfassung. Mir ist es wichtig, dass wir ein Organ des gesamten Landtags und nicht ein Organ der Opposition sind. Das ist mir schon wichtig zu sagen. Es muss auch der Landesrechnungshof-Direktor mit einer Zweidrittel-Mehrheit gewählt werden. Wenn die Landtagspräsidenten den Vorsitz im Rechnungshofausschuss führen – wie es in Niederösterreich der Fall ist –, zeigt das eine hohe Wertigkeit für den Ausschuss. Ich verstehe aber die Opposition, dass sie den Vorsitz für sich fordert. Für uns ist wichtig, dass wir mit unseren Anliegen, vor allem beim Personal und Bildungsbudget, im Rechnungshof-Ausschuss auf Verständnis stoßen. Der Rest ist eine politische Entscheidung.

---

Edith Goldeband (60), gebürtige Grazerin, ist Juristin und leitet seit 2010 in zweiter Amtszeit den niederösterreichischen Landesrechnungshof. 1986 trat sie in den Rechnungshof ein und war u.a. Sprecherin von Rechnungshofpräsident a.D. Franz Fiedler. Unter ihr wurde der Landesrechnungshof - gemeinsam mit dem steiermärkischen - als erster Rechnungshof in Europa mit dem europäischen Qualitätszertifikat CAF zertifiziert.