Vorbildhafte Bauten aus Niederösterreich

Die „Goldene Kelle“ wird an vorbildliche Bauten in NÖ verliehen. Foto: Wolfgang Spekner

Eine mit 14 Karat vergoldete Trophäe – das ist die höchste Auszeichnung für vorbildliche Bauten in NÖ. Die „Goldene Kelle“ wird einmal jährlich verliehen, auch 2022 kann wieder für besondere Bauwerke abgestimmt werden. Denn die Jury besteht aus den Lesern des Magazins „Niederösterreich GESTALTE(N)“, in dem jedes Jahr vorbildhafte Architekturbeispiele aus NÖ vorgestellt werden.

Im Jahr 2020 gehörten zu den Gewinnern beispielsweise das Stadthaus in Eggenburg, ein besonders innovativer Zubau in Hart Aschendorf oder ein Lehmhaus in Retzbach. Auch im heurigen Jahr sind insgesamt wieder 20 Bauwerke nominiert. Dazu gehören unter anderem die Sanierung der alten Burg in Bruck an der Leitha, der Zubau eines Wohnhauses an der Zaya, das Pfadfinderheim in Horn, ein Zu- und Umbau in Schleinbach sowie das Kulturhaus „Schüttkasten“ in Retz.

Abgestimmt werden kann auch online unter www.noe-gestalten.at/goldene-kelle. Der Preis wird jeweils im Herbst des darauf folgenden Jahres verliehen.