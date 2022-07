„Goldener Hahn“ an kreativste Köpfe Niederösterreichs verliehen

Werbung

Am 28. Juni versammelte sich die niederösterreichische Kreativszene zum 44. Mal unter dem Motto „Sprungbrett Werbung“ um die Besten der Besten in der Glanzstoff Fabrik/Konerei in St. Pölten zu küren. 13 Sieger und Nominierte durften sich über eine Trophäe freuen.

Der Gewinn eines "Goldenen Hahns" habe für viele Agenturen einen hohen Stellenwert, sei er doch die bekannteste Auszeichnung für kreative Unternehmen und ihre Auftraggeber in Niederösterreich. Also ein "glatter Sprung nach oben", heißt es in einer Presseaussendung.

Heuer ging die WKNÖ Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation als mit Neuerungen beim "Goldenen Hahn" an den Start. So wurde etwa das Corporate Design überarbeitet, eine neue Website erstellt sowie dem Verleihungsevent ein frischerer Lock verpasst – inklusive der neuen Location in St. Pölten. Vor allem gingen heuer nicht nur Auszeichnungen an die Siegeragenturen, sondern auch an alle Nominierten.

Freestyle-Biker und Moderatorin als Highlights

Zu den Highlights des Abends zählten die charmante Moderatorin und Sportlerin Karina Toth und die spektakuläre Show des Tullner BMX-Profis Senad Grosic. Der Freestyle-Biker veranschaulichte das Motto des Abends mit kreativen und aufsehenerregenden Tricks. Robert Pölzl erleichterte mit dem Goldener-Hahn-Signature-Cocktail den Sprung der Gäste auf den Dancefloor. Fest steht: Auf dem Sprung musste niemand sein, es wurde ausgiebig gefeiert.

Made in Niederösterreich als Sprungbrett für Standort

Kommerzialrat Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, ist sich sicher: „Die blaugelbe Kreativwirtschaft ist das Sprungbrett für unsere heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer, um sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die vielfältigen und einzigartigen Einreichungen haben gezeigt, wie wichtig die Kreativbranche für eine erfolgreiche Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes Niederösterreich ist. Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern zu den kreativen Leistungen“, sagt Ecker.

Fachgruppenobmann Andreas Kirnberger über den Stellenwert des niederösterreichischen Landeswerbepreises: „Der Goldene Hahn hat sich zu einem der wichtigsten und größten Werbepreise in Österreich entwickelt. Die Prämierung hat positive Auswirkungen auf das Geschäft und ist ein Turbo für das Team. Es ist für beide Seiten, Agentur und Auftraggeber, eine schöne Bestätigung, mit dem eingereichten Projekt ,ausgezeichnete‘ Arbeit geleistet zu haben.“

Warum das Motto „Sprungbrett Werbung“ lautete, beantwortet Projektleiter und Obmann-Stv. Wolfgang Kessler so: „Der Goldene Hahn ist das Sprungbrett für niederösterreichische Agenturen und deren Kunden. Eine unabhängige Bestätigung für den Auftraggeber, auf die richtigen Dienstleister gesetzt zu haben. Eine Visitenkarte für die niederösterreichische Kreativwirtschaft und ein Sprungbrett zum Erfolg.“

Die Gewinneragenturen 2022

Aus den zahlreichen eingereichten Arbeiten, welche die ganze Bandbreite der niederösterreichischen Kreativszene abdeckten, überzeugten die Online- und Fachjury 13 Siegerprojekte mit ihren kreativen Leistungen. Hier sind die Sieger mit Ihren eingereichten Projekten und Auftragebern:

Kategorie Out of Home

Gewinner-Agentur: Lumsden & Friends KG

Projekt: Kultur im 3.

Auftraggeber: Kultur im 3. e.V.



Kategorie Print

Gewinner-Agentur: Branding Brothers GesbR

Projekt: „Das Kremstal zum zuhause entdecken“

Auftraggeber: Weingut Müller GmbH

Kategorie Digital

Gewinner-Agentur: Gebrüder Pixel – Kränkl & Sandpeck OG

Projekt: Schillinger’s Swing Kitchen

Auftraggeber: Schillinger’s Swing Kitchen

Kategorie Audio

Gewinner-Agentur: ghost.company Werbeagentur Michael Mehler e.U.

Projekt: Vespa – What a feeling

Auftraggeber: Faber GmbH

Kategorie Bewegtbild

Gewinner-Agentur: webereich GmbH

Projekt: NIULA Boats – gefertigt von Menschen, geformt von der Natur

Auftraggeber: Niula Boats GmbH

Kategorie Events

Gewinner-Agentur: Leitidee e.U.

Projekt: Garnier Bio Hanf Sampling

Auftraggeber: L’ORÈAL Österreich GmbH

Kategorie Dialog-Marketing

Gewinner-Agentur: ghost.company Werbeagentur Michael Mehler e.U.

Projekt: Geberit FlowFit Direct-Mailing

Auftraggeber: Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Kategorie Public Relations

Gewinner-Agentur: Thomas Goiser Projektkommunikation e.U.

Projekt: Salzburg Media Summit

Auftraggeber: Fachvertretung Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer Salzburg

Kategorie POS Messearchitektur

Gewinner-Agentur: werbereich GmbH

Projekt: ALTE WACHE Corporate Architecture

Auftraggeber: für Alte Wache - Haus der badischen Weine GmbH

Kategorie Verpackungsdesign

Gewinner-Agentur: Hofer Media GmbH & Co KG

Projekt: Weinetiketten Weingut Autrieth

Auftraggeber: Weingut Autrieth

Kategorie Grafikdesign

Gewinner-Agentur: Lumsden & Friends KG

Projekt: Schönbrunn

Auftraggeber: Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H.

Kategorie Eigenwerbung

Gewinner-Agentur: ghost.company Werbeagentur Michael Mehler e.U.

Projekt: ghost.company - made by ghost



Kategorie Kampagne

Gewinner-Agentur: Cayenne Marketingagentur GmbH

Projekt: proHolz Jahreskampagne 2021

Auftraggeber: proHolz Austria

Alle Gewinner des Goldenen Hahn nehmen automatisch am österreichweiten Werbepreis „Austriacus“ teil. Detaillierte Projektbeschreibungen zu allen Nominierten und Siegern sowie die Fotogalerie mit den besten Schnappschüssen finden Sie auf www.werbemonitor.at sowie www.goldenerhahn.at.