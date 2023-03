Das sind die größten Weine vom Wagram

Werbung

Wie im Vorjahr wurden auch heuer die besten 50 Wagramer Weingüter eingeladen, Weine in sieben Kategorien einzureichen. Die Zahl der eingereichten Weine war nicht limitiert. Bewertet wurde der Grüne Veltliner, die Paradesorte der Region, in drei Kategorien - dazu kamen drei weitere Weißweinsorten ohne Einschränkungen und Rotwein.

Bewertet wurde von einer Jury aus erfahrenen Verkosterinnen und Verkostern sowie Genuss-Expertinnen und Experten in Form einer Blindverkostung und nach dem bewährten Parker Punktesystem. Bei der Vorausscheidung Mitte Februar wurden 155 Weine verkostet, bei der Endausscheidung Anfang März 90 Weine.

Insgesamt zeigte sich die Jury begeistert von der Qualität der Weine. „Der Grüne Veltliner war in Top-Form, von fein bis kräftig“, meint etwa Jurymitglied Leo Doppler vom Restaurant Hansen in Wien, der auch „Sommelier des Jahres“ ist. Klaus Lechner, Restaurantleiter und Sommelier des O11-Boutique-Hotel Wien ergänzt: „Als Sommelier in Wien ist man schneller verleitet, einen Wachauer oder Kremstaler Veltliner einzuschenken. Die Verkostung hat bewiesen, dass das nicht unbedingt richtig ist. Der Wagram hat Großes zu bieten.“

Die Verkostung dominierten mit Ott, Leth und Bauer schließlich drei Feuersbrunner Winzer. Sie punkteten mit reifen Jahrgängen. Südlich exponierte Lagen, tiefgründige Lössböden, mildes Klima: Die Bedingungen, unter denen der Wein am Wagram gedeiht, seien ebenso ideal wie einzigartig, streicht Mörwald hervor. „Wir sind stolz, seit mehr als 30 Jahren in und mit einer Region zu arbeiten, die solch große Gewächse wie den Wagramer Wein zum Vorschein bringt“, sagt Toni Mörwald. Mit der Verkostung sei ein wichtiger Meilenstein für die Region samt ihren Winzerinnen und Winzern gesetzt worden. Besonders auffallend sei, die von Beginn an die hohe Lagerfähigkeit der Weine. Mörwald: „Vor allem unter den gereiften Proben finden sich erstaunliche Gewächse.“