"Green Deal" könnte sich auf Niederösterreich gravierend auswirken

Etwa 500 Millionen Euro Mehrkosten für die Wirtschaft und 229 Millionen Euro für Haushalte könnten die Maßnahmen des "Green Deals" in Niederösterreich bis 2030 verursachen, schätzt das Wirtschaftsforschungsinstitut Eco-Austria in einer Studie im Auftrag der Wirtschaftskammer und IV Niederösterreich.

Das im Juli 2021 beschlossene Gesetzespaket "Fit für 55" als Teil des "Green Deals", das etwa eine Reform des EU-Emissionshandels, Energieeffizienz- und Erneuerbaren-Energien-Richtlinien und Emissionsstandards für PKWs und leichte Transportfahrzeuge vorsieht, könnte speziell Niederösterreich im europäischen Vergleich besonders stark treffen. "Niederösterreich wird sich mit dem Green Deal schwerer tun als andere Bundesländer in Österreich", sagt Studienautorin Monika Köppl-Turyna von Eco-Austria.

Monika Köppl-Turyna vom Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria Foto: Weinwurm

Das liege auch daran, dass Niederösterreich mit 3.444 Euro Bruttoinlandsprodukt je Tonne CO₂-​Äquivalente (CO2e) eine sehr geringe Energieeffizienz habe. Österreich liege im Schnitt bei 4.881 Euro/CO2e.

Die Maßnahmen würden hierzulande bis 2030 nicht nur bis zu 6.500 Arbeitsplätze kosten, sondern auch zu einem Kostenanstieg mit Wertschöpfungsverlusten führen, sagt Köppl-Turyna. Besonders betroffen seien laut ihrer Prognose die Branchen Verkehr, Handel mit Instandhaltung und KFZ-Reparatur und die Herstellung von Waren.

WKNÖ/Ecker: "Wirtschaft und Umwelt ist kein Gegensatz"

Für WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gehe wirksamer Klimaschutz nur gemeinsam mit der Wirtschaft. "Wirtschaft und Umwelt ist kein Gegensatz. Da liegt viel Potential in der Umwelttechnologie."

WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker Foto: Franz Baldauf

In Bezug auf den Green Deal sei wichtig, dass die administrative Belastung für die Unternehmen so gering wie möglich gehalten werden, fordert Ecker in Richtung Bund. "Alle Maßnahmen müssen umsetzbar, sozial und wirtschaftspolitisch verträglich sein."

IV-NÖ/Salzer: "Fossiler Ausstieg in 20-30 Jahren realistisch."

"Wir wollen Teil der Lösung sein, nicht des Problems", sagt IV-NÖ Präsident Thomas Salzer. Für die Industrie sei auf dem Weg zur Klimaneutralität in Europa die Technologieneutralität und eine realistische Zielsetzung rund um den fossilen Ausstieg wichtig.

IV-NÖ Präsident Thomas Salzer Foto: David Schreiber

Der sei nämlich aus Sicht der Industrie erst in 20 bis 30 Jahren zu schaffen. "Die Politik kann uns nicht vorschreiben, mit welchen Maßnahmen wir diesen Green Deal erreichen", sagt Salzer und spricht dabei von "Planmaßnahmen der Politik".

Salzer fordert eine breite Förderung von alternativen Technologien wie Carbon Capture und Wasserstoff-Erzeugung, und nicht nur von bestimmten, wie es die Politik derzeit tue. Es brauche einen fairen Wettbewerb mit anderen CO2-neutralen Energieformen. Und sofort alles auf Elektrizität umzustellen, gehe sich nicht nur in der thermischen Industrie absolut nicht aus. "Wir haben nicht die Netze, es fehlt an Kupfer und vorallem an Stromerzeugungsanlagen", so Salzer.

Künftiges Horrorszenario "Winter-Windstille" für Energiesektor

Windkraft und Solar werden definitiv nicht ausreichen, glaubt Salzer. Als neues Horrorszenario kursiere schon ein neuer Begriff: "Die Winter-Windstille - wenn wir im Winter durch den Ausfall der Erneuerbaren und zu geringen Wasserständen zu wenig Strom haben." Dann wieder Kohle- und Atomstrom aus dem Ausland zu importieren sei definitiv eine "Lose-Lose-Situation - auch für den Klimaschutz und die Energiewende", so Salzer.

Klimaschutz werde nicht ohne Infrastrukturausbau gehen. Es brauche daher ein "gewaltiges investitions- und Bauprogramm" im Energiesektor - und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren wie bei UVP-Verfahren. "Grüne Klimapolitik und grüne Basispolitik stehen hier in einem Konflikt, der sich bei jedem Genehmigungsverfahren, bei jeder neuen Stromleitung zeigt."

"Wenn wir es nicht schaffen, zuverlässig und langfristig Energie zur Verfügung zu stellen, dann wird Österreich als Industriestandort keine Zukunft haben", ist Salzer überzeugt. Die Bundes- und auch Landesregierung müsse in eine strukturierte Planung gehen und bei den größten Hebeln zur CO2-Reduktion ansetzen.

Im jüngsten IV-NÖ-Konjunkturbarometer, einer quartalsweise Umfrage der NÖ-Industrie, gaben die meisten Betriebe als größte Herausforderung und höchstes Risikopotential in den nächsten 12 Monaten Probleme mit der Supply-Chain (Anm.: Lieferketten), Rohstoffe, Energiekosten und den Fachkräftemangel an.