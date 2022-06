1. Klimaschutz-Ausbildungszentrum in Europa entsteht im Waldviertel

Werbung

Einen "enormen Überhang" bei Photovoltaik-Aufträgen und -Anfragen registriert derzeit nicht nur die Netz NÖ, sondern auch die EVN. Seit einigen Wochen könne die PV-Komplettlösung joulie des Landesenergieanbieters nur mehr mit Einschränkungen angeboten werden, weil schlichtweg keine Elektrotechniker für die Installation der PV-Paneele verfügbar sind, sagt EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz. Die EVN selbst sucht händeringend 60 Fachkräfte. Vergebens. Die Posten können nicht besetzt werden, weil es an Qualifizierten fehlt: an Metalltechniker, Kälte- und Wärmeanlagenbauer, Gas- und Sanitärtechniker, Elektroenergie-Techniker und vielen mehr.

"Unsere Energiezukunft hängt nicht nur vom Wissen über Technologien ab, sondern es braucht auch Digitalisierungskompetenz, um Smart Grid aufbauen und warten zu können. Das ist eine Investition in die Zukunft", ist Szyszkowitz überzeugt.

Großes Potenzial und Aufholbedarf

Das Potenzial und gleichzeitig der Aufholbedarf wird in den Zahlen des AMS NÖ klar sichtbar. Da liegt im Bereich der Energietechnik und Umwelttechnologie zum Beispiel das Verhältnis von Arbeitslosen zu Stellen mit 0,7 deutlich unter dem Gesamtwert bei allen Berufen. Gleichzeitig schaffte die Umweltwirtschaft eine Wertschöpfung von 2,5 Milliarden Euro im Jahr 2019 - um 18 Prozent mehr als 2016. Mit Blick auf den PV-Boom, Raus aus Öl und Gas und die Folgen des Ukraine-Krieges ist die Tendenz hier stark steigend.

Fachkräfte für die Energiewende in NÖ und Österreich

Nun will das AMS NÖ gemeinsam mit dem BFI NÖ das 1975 errichtete Ausbildungszentrum in Sigmundsherberg (Bezirk Horn) komplett zum Klimaschutz-Ausbildungszentrum ausbauen. "Wir bilden nicht nur für Niederösterreich sondern österreichweit die Technikerinnen und Techniker aus, die wir für die Energiewende benötigen", sagt AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergowich. Das gesamte Gebäude soll nach ökologischen Standards mit Fassadenbegrünung erbaut, mit PV-Modulen und E-Tankstelle bestückt und an den Öffi-Verkehr angeschlossen werden. Das neu geschaffene Angebot im Waldviertel richte sich ohne Altersbeschränkung primär an arbeitssuchende Personen, die keine abgeschlossene Pflichtschulausbildung oder maximal einen Pflichtschulabschluss haben, so Hergovich.

"Wir müssen in der Frage der Versorgungsicherheit darauf trachten, dass solche Projekte in Niederösterreich umgesetzt werden", sagt AK-NÖ Präsident Markus Wieser. Durch die Zusammenarbeit mit Energieversorgern wie der EVN und IG Windkraft, Fachverbänden, Organisationen und der Wissenschaft entstehe zudem ein Kompetenzzentrum für alle Fragen zum Thema Klimaschutz.

Pro Jahr 400 neue Technikerinnen und Techniker mit Klimaschutz-Expertise

Ab Herbst 2023 sollen im ehemaligen BBZ Waldviertel jährlich 400 Absolventinnen und Absolventinnen auf 250 Plätzen in den Bereichen Metall, Elektro, Automatisierung, Photovoltaik, Elektromobilität und Gebäudetechnik ausgebildet werden. Neben dem verpflichteten Einstiegsmodul mit dem Energieführerschein wird das Thema Klima und Nachhaltigkeit künftig in allen Ausbildungen vertreten sein - nicht nur wie bisher in vier Prozent. 50 Prozent der Plätze sind dabei für Frauen reserviert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihren Pflichtschulabschluss nachzuholen und bis zum Lehrabschluss insgesamt eineinhalb Jahre im neuen Klimaschutz-Ausbildungszentrum zu verbringen.

"Wir möchten die Ausbildung so attraktiv wie möglich für unsere Kundinnen und Kunden machen", sagt Martina Kaschütz vom AMS. Neben einer Wohnmöglichkeit unter der Woche, soll es auch Kinderbetreuungsplätze und einen Mittagstisch mit regionalen Bio-Produkten vor Ort geben. Neben einem Roh-Hausbau können Auszubildende und auch Externe wie Firmen an einem Klimainfopunkt, Heiz- und Kühlsysteme, Spülsysteme, Erdkollektoren und Tiefbohrungen erkunden. "Es wird ein Ort, um Energie sichtbar zu machen, Energie zum Angreifen", sagt Kaschütz.

Stagl-WU Wien: "Viel zu oft wird auf Ausbildung vergessen"

Als gebürtige Waldviertlerin freue sich Sozioökonomie-Professorin an der WU Wien Sigrid Stagl über das neue Zentrum besonders. Aus Sicht der angewandten Wissenschaft und der Sozioökonomie sei das eine gute Initiative, weil "viel zu oft auf die Befähigung und Ausbildung vergessen wird", so Stagl.

Im Betrieb wird das Zentrum rund drei bis vier Millionen Euro pro Jahr kosten. Die teuerste Ausbildung inkl. Lehrabschluss wird 15.000 Euro pro Teilnehmerin und Teilnehmer kosten. Im "offenen Dialog" werden Firmenpartner wie EVN, IG Windkraft und andere ihren Bedarf über Inhalte, Materialien und Technologien einbringen. "Und auch Praktika zur Verfügung stellen", so Szyszkowitz. Die "betriebsunabhängige, aber nicht marktunabhängige" Ausbildung stehe generell hier für das AMS NÖ im Fokus, so Hergovich.