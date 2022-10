eNu-Geschäftsführer: „Gerade diese Krise birgt die Chance auf Wandel“

Werbung

NÖN: Herr Greisberger, seit mehr als zehn Jahren gibt es die eNu, die Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich, nun schon. Wie haben sich die Kompetenzfelder und Schwerpunkte seit 2011 gewandelt?

Herbert Greisberger: Die Stärke der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu) liegt in der Themenbreite und der Fähigkeit zur schnellen Anpassung an die aktuellen Herausforderungen. Seit der Gründung der eNu haben vor allem die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung, e-Mobilität sowie nachhaltiger Konsum, mit einem Schwerpunkt auf regionaler Ernährung, an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig wurde die Betreuung der Gemeinden deutlich ausgebaut. Infolge der aktuellen Energiepreiskrise und Versorgungsunsicherheiten sowie guter Förderungen haben im letzten Jahr vor allem die Themen Energiesparen, Heizungstausch und Photovoltaik massiv an Bedeutung gewonnen. So haben sich die Anfragen an die Energieberatung NÖ gegenüber 2018 verzehnfacht.

Wir befinden uns in einer Energiekrise, viele haben angesichts des Winters ein mulmiges Gefühl. Was kann man selbst als Privatperson tun? Und wie bleibt man positiv?

Greisberger: Jede und jeder von uns kann durch sein Verhalten etwas zur Vermeidung von Versorgungsengpässen beitragen und vorsorgen. Sei es durch den bewussten Umgang mit Energie, etwa durch langsameres Fahren oder die Senkung des Verbrauches, zum Beispiel durch kürzeres Duschen oder den Wechsel des Heizsystems auf Biomasse. Gerade diese Krise birgt die Chance auf den dringend notwendigen Wandel des Energiesystems in Richtung klimafreundliche, erneuerbare und heimische Energieversorgung.

Und wo können Gemeinden am einfachsten Energie sparen?

Greisberger: Durch bewusstes Hinschauen können Gemeinden sehr viel Energie sparen, sei es durch Reduktion des Warmwasserverbrauches, durch Senkung der Raumtemperatur oder durch Motivation der Mitarbeiter zum Energiesparen. Mittelfristig stehen der Wechsel der Straßenbeleuchtung auf LED, die Errichtung von Solaranlagen und die thermische Sanierung von Gebäuden ganz oben auf der Prioritätenliste.

„Raus aus Öl und Gas“ heißen Vorträge, die die eNu mit der Energieberatung NÖ anbietet und die gerade besonders stark gefragt sind. Welche Beratungsleistungen bietet die eNu noch?

Greisberger: Neben den Vorträgen der Energieberatung NÖ steht die persönliche Beratung der Bürger bei der Umstellung des Heizsystems und der Sanierung von Gebäuden im Mittelpunkt. Heuer wurden bereits über 15.000 Einzelberatungen durchgeführt. Darüber hinaus sind es die Themen Photovoltaik und e-Mobilität, die besonders oft nachgefragt werden.

Eines der vielen Kompetenzfelder der eNu ist die Klimawandelanpassung. Was versteht man darunter und was wird gemacht?

Greisberger: Der Klimawandel lässt sich nicht mehr aufhalten, das spüren wir gerade in Niederösterreich sehr deutlich. Es ist daher auch notwendig, sich an das geänderte Klima anzupassen, sei es durch neue Pflanzenarten, das Schaffen von Versickerungsflächen oder das Anbringen von Außenjalousien zur Vermeidung von überhitzten Räumen. Die eNu unterstützt die unterschiedlichen Akteure, von den Klimawandelanpassungsregionen über Natur im Garten bis zum Zivilschutzverband, und bereitet Informationen für Gemeinden und Bürger auf.

Im Rahmen des Programms Klimawandelanpassungsregion (KLAR!) des Energie- und Klimafonds wurden 26 niederösterreichische Regionen ausgewählt und mit der Erstellung von Maßnahmen beauftragt. Eine davon ist das Waldviertler Kernland. Was passiert hier?

Greisberger: Die KLAR-Region Waldviertler Kernland setzt einen Schwerpunkt auf die Auswirkungen der Klimaveränderungen. Dazu zählt die Land- und Forstwirtschaft – Trockenstress bei den Waldbeständen, Veränderungen der natürlichen Baumartenzusammensetzung oder der Vegetationsperioden, Austrocknung von Feuchtgebieten, Überschwemmungen, Schädlingsbefall bzw. neue Schädlinge usw. Um sich an die Klimaveränderungen anzupassen, hat die Region Maßnahmen entwickelt, die innerhalb von drei Jahren umgesetzt werden. Das sind unter anderem Humussicherung und Humusaufbau, Koordinierungsstelle Wald, leer stehende Objekte nützen, Naturgefahren-Check, ,Gute Nachbarschaft rettet Leben‘ und die KLAR!-Akademie.

Diesen Sommer wurde ein Rekord verzeichnet: 22 Prozent mehr Solarstrom wurde in NÖ produziert. Was können Niederösterreicher machen, die keine eigene PV-Anlage umsetzen können?

Greisberger: Bürger, die selbst keine PV-Anlage errichten können, können sich an PV-Bürgerbeteiligungsprojekte der Gemeinden oder des Landes NÖ wenden. Seit kurzem gibt es auch die Möglichkeit von Erneuerbaren Energiegemeinschaften. Hier wird eine PV-Anlage im selben Umspannwerk errichtet und der Strom mit verminderten Netzgebühren direkt an den Haushalt geliefert. So ergibt sich mit einer Erneuerbaren Energiegemeinschaft die Möglichkeit, den erzeugten Strom aus einer Photovoltaik-Anlage in der Nachbarschaft zu teilen.

Bis 2030 soll die Windkraft in NÖ verdoppelt werden. Was braucht es dazu?

Greisberger: Die Verdoppelung der Windkraft erfordert sowohl eine Erhöhung der Windkraftanlagen als auch ein Repowering bestehender Anlagen, also die Erhöhung der Leistung. Die hohe Akzeptanz der Windkraft durch die lokale Bevölkerung kann durch die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung oder die Einbindung in eine Energiegemeinschaft nachhaltig gesteigert werden. Denn Windkraft liefert über Energiegemeinschaften nicht nur günstigen Strom für die Bürger, sondern erhöht auch die Versorgungssicherheit für die Region.

Wie kann Niederösterreich seine Klimaziele 2020 bis 2030 erreichen?

Greisberger: Um die Klimaziele 2030 zu erreichen, ist einerseits ein konsequenter Ausbau aller erneuerbaren Energieträger erforderlich. Andererseits bedarf es einer Erhöhung der Energieeffizienz durch die Sanierung von Gebäuden, den Ausbau der e-Mobilität und die Umstellung der Öl- und Gasheizungen auf erneuerbare Energieträger. Die aktuelle Energiepreiskrise beschleunigt den Wandel in ein klimafreundliches Energiesystem und erleichtert die Erreichung der Klimaziele.

Sie sind für das Zukunftslabor der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ verantwortlich. Was passiert in dem Zukunftslabor?

Greisberger: Im Zukunftslabor versuchen wir, mit nationalen und internationalen Experten langfristige Lösungen für Niederösterreich zu entwickeln, die Nachhaltigkeit und Lebensqualität verbinden, und in konkretes Handeln zu übersetzen. Gemeinsam finden wir heute Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft, sei es im Klimaschutz, in der Mobilität oder in der Regionalität.

Welche Energieformen werden im Jahr 2050 – hoffentlich – den Vorrang haben?

Greisberger: Bis 2050 wird das Energiesystem vollständig auf erneuerbare Energieträger umgestellt sein. Wasserkraft, Solar- und Windenergie, Biomasse und Geothermie werden dann die zentralen Energiequellen sein. Strom wird eine noch viel größere Rolle spielen, sei es in der Mobilität oder der Wärmeversorgung. Grüne Gase wie Biogas oder Wasserstoff werden insbesondere in der Industrie eine wichtige Rolle spielen ebenso wie e-fuels im Flugverkehr. Speicher – von Batteriespeichern bis zu Wasserstoff - und Nachfragesteuerung – werden bei der Anpassung des Verbrauches an die Erzeugung ebenso wichtiger. Die Energieversorgung 2050 ist also erneuerbar und effizient.

