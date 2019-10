Früher gab es das nicht, die 447.000 Gäste, die jährlich nach Laa pilgern, um in einer Therme Entspannung zu suchen. Oder 650 Mitarbeiter, die im 600-Einwohner-Ort Karlstein Fahrzeugkomponenten für den Weltmarkt herstellen. Oder das Gebiet zwischen Grenze und Thaya, das jahrelang Sperrgebiet war und heute der Nationalpark Thayatal ist. Auch das gab es früher nicht. Früher, bevor 1989 das Bild der Außenminister um die Welt ging, als sie den Drahtzaun des Eisernen Vorhangs durchschnitten. Früher, als Stacheldraht und Wachtürme die Realität zeichneten.

„Es gab damals nur eine Richtung, nämlich weg von der Grenze“, erinnert sich Firmenchef Karl Bauer. 30 Jahre später ist das Bild im Waldviertel ein anderes: Im Access Industrial Park Austria Gmünd entwickelte sich NBG Fiber zu einem Weltmarktplayer im Fiberoptik-Bereich.

„Was jahrelang ein Nachteil war, wurde jetzt zum Vorteil: Wir rückten vom Rand Österreichs in das Herz Europas.“ Robert und Markus Pollmann, Eigentümer Pollmann International

Auch der Automobilzulieferer Pollmann ist eine jener Erfolgsgeschichten, die seit 1989 in entlegenen Orten Fahrt in Richtung Weltmarkt aufnahm. Heute gibt es kaum eine Automarke, die nicht zumindest eine Komponente von Pollmann in ihren Fahrzeugen verbaut. „Was jahrelang ein Nachteil war“, so die Firmenchefs Robert und Markus Pollmann, „wurde jetzt zum Vorteil: Wir rückten vom Rand Österreichs in das Herz Europas.“

Ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki fasst zusammen: „Der Fall des Eisernen Vorhangs war nicht nur ein wichtigstes politisches Ereignis, sondern auch ein wesentlicher Impulsgeber für Niederösterreichs Wirtschaft.“ Das sei, neben den politischen Rahmenbedingungen, auf den Unternehmergeist der Betriebe zurückzuführen.

Einige dieser Erfolgsgeschichten aus dem Waldviertel werden bei einer Matinée am 31. Oktober in Wien präsentiert. Und sind schon jetzt auf NÖN.at nachzulesen.