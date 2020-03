Mit vier Milliarden Euro ist der Covid-19-Krisenbewältigungsfonds des Bundes für Betriebe, die von der Corona-Krise betroffen sind, dotiert. Damit sollen, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz heute betonte, die Liquidität der Unternehmen sichergestellt, Arbeitsplätze gesichert und Härtefälle unterstützt werden.

Die Unterstützungsmaßnahmen umfassen ein neues Kurzarbeitsmodell, die Stundung von Steuern und Kreditgarantien. Außerdem sind direkte finanzielle Hilfen für unmittelbar betroffene Betriebe etwa aus Tourismus und Gastronomie oder Kultur geplant. Ein Nulldefizit werde es deswegen heuer nicht geben, kündigte Finanzminister Gernot Blümel (ebenfalls ÖVP) an.

Maßnahmen in Abstimmung mit den Ländern

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (beide ÖVP) begrüßen die von der Bundesregierung gesetzten Soforthilfen. „Niederösterreichs Wirtschaft steht vor den größten Herausforderungen in der zweiten Republik. Nahezu alle Branchen sind von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise betroffen. Daher wurde hier ein wirkungsvoller Schutzschild für den Wirtschaftsstandort geschaffen, der die Zahlungsfähigkeit der Betriebe und die Beschäftigung der Arbeitnehmer sicherstellen soll.“

In Abstimmung mit den Bundesländern würde die Bundesregierung also „richtige Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt setzen“, so die beiden Politiker.

Danninger: "Viele Betriebe fürchten um Existenz"

Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Danninger betont außerdem: „In den vergangenen Tagen habe ich eine Vielzahl an Gesprächen mit dem Bund geführt und mich dabei vor allem für kürzere Fristen bei der Kurzarbeit eingesetzt. Es ist gut und richtig, dass diese Maßnahme daher nun rasch und konsequent gesetzt wird. Zudem sind Tourismus und Gastronomie die von den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus am stärksten betroffenen Branchen. Hier ist es ganz wichtig, dass diesen Betrieben rasch und unbürokratisch geholfen wird. Viele Betriebe fürchten hier um ihre Existenz.“

Das Land Niederösterreich hat als erstes Bundesland bereits am Mittwoch konkrete Maßnahmen präsentiert. So werden kleinere und mittlere Betriebe mit Haftungen in der Höhe von aktuell 20 Millionen Euro unterstützt. 200 Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich laut Danninger bereits unter der eigens eingerichteten Hotline (Telefon: 02742/9000-19335; E-mail: stabilisierung@noebeg.at) gemeldet.

Ofner: "Genau der richtige Schritt"

Auch der Flughafen Wien, der bereits alle rund 6.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit April zur Kurzarbeit angemeldet hat, begrüßt die Maßnahmen der Bundesregierung. Das Maßnahmenpaket sei ein „wichtiger Rettungsanker“ für den Flughafen Wien-Schwechat, so Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Der Umfang des Programms, das von der Regierung gemeinsam mit den Sozialpartnern in absolutem Rekordtempo ausgearbeitet wurde, ringt höchsten Respekt ab und war genau der richtige Schritt. Es wird Tausende Arbeitsplätze sichern und uns als Unternehmen, aber auch den Airlines und den vielen weiteren Geschäftspartnern, die nötige Luft zum Atmen geben, um diese schwere Krise durchzustehen“, so Ofner.

Wolfgang Ecker: 400 Millionen Euro für Kurzarbeit

Wolfgang Ecker, Obmann des Wirtschaftsbundes (WB) NÖ und designierter neuer Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, ist ebenso froh über die Maßnahmen der Regierung: „Der Krisenbewältigungsfonds der Regierung hilft beim Erhalt der Liquidität, bei der Sicherung von Arbeitsplätzen und der Unterstützung bei Härtefällen. Wichtig ist es nun, dass die bereitgestellten Mittel zielgerecht und schnell heimischen Betrieben zur Verfügung gestellt werden.“ Laut Ecker werden 400 Millionen Euro für Kurzarbeit bereitgestellt – das seien mehr finanzielle Mittel als im Krisenjahr 2009. Außerdem könne die Arbeitszeit bis auf Null reduziert und Verfahren bei der Kurzarbeit beschleunigt werden.

„Das neue Kurzarbeitszeitmodell unterstützt dabei, Arbeitsplätze zu sichern und unsere Unternehmer in dieser schwierigen Phase bestmöglich zu unterstützen“, so WBNÖ-Direktor Harald Servus. „Es ist wichtig, dass die Arbeitskräfte in ihren Unternehmen bleiben und auch nach der Krise weiterarbeiten können. Besonders Klein- und Mittelbetriebe brauchen unsere Unterstützung, denn sie sind unser wirtschaftliches Rückgrat.“