Alles andere als süß war das abgelaufene Halbjahr im aktuellen Geschäftsjahr für die Agrana. Ein Minus von 51,8 Prozent musste der Konzern beim Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) hinnehmen, dieses lag bei 63 Millionen Euro. Der Konzernumsatz ging um 7,4 Prozent auf 1.261 Millionen Euro zurück.

„Im Segment Zucker haben wir fast 100 Millionen Euro Umsatz eingebüßt“, erklärt Agrana-Finanzvorstand Stephan Büttner am Vormittag vor Journalisten. Konkret lag hier der Umsatz im ersten Halbjahr 2018/19 bei 277,4 Millionen Euro - ein Rückgang um 26,4 Prozent.

Büttner führt diesen Rückgang auf ein Minus des Absatzpreises aufgrund des Wegfalls der EU-Quote um rund ein Viertel sowie Mengenrückgänge zurück. Im Segment Stärke, wo der Umsatz um 3,5 Prozent auf 372 Millionen Euro sank, käme der Rückgang vor allem aus dem Bereich Ethanol, so Büttner.

Der Zucker hat daher nur mehr einen Anteil am Gesamtumsatz von 22 Prozent, im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag dieser Wert noch bei 27,7 Prozent.

Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern einen Umsatz leicht unter dem Vorjahresniveau und beim Ergebnis der Betriebstätigkeit einen deutlichen Rückgang.

„Unabhängig davon bauen wir an unserer globalen Präsenz weiter“, betonte Agrana-Vorstandsvorsitzender Johann Marihart. Etwa stehe die Kartoffelstärkeanlage in Gmünd vor der Inbetriebnahme. „Auch in Pischelsdorf (Bezirk Tulln, Anm.) sind wir in der Verdoppelungsphase“, so Marihart. Dort sollen bis 2019 die Kapazitäten der Weizenstärke mit der Errichtung einer neuen Anlage verdoppelt werden.

Im Gesamtjahr 2018/19 wird in allen drei Segmenten ein Gesamtvolumen von 185 Millionen Euro investiert. Der große Anteil der Investitionen wird im Bereich Stärke passieren, etwa in die Verdoppelung der Produktionsmenge in Pischelsdorf.