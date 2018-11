Leicht fällt es Philipp Haslinger nicht, den Kopf einfach mal abzuschalten und seine Gedanken fernab großer Forschungsfragen schweifen zu lassen: „Ich bin ein kopflastiger Mensch und denke meist über Physik nach“, sagt der 36-jährige Experimentalphysiker.

Das hat sich für ihn jetzt auch ausgezahlt. Er hat den mit 1,2 Millionen Euro dotierten START-Wissenschaftspreis der Republik bekommen. Etwa ein Jahr, bevor der Preis vergeben wird, muss man sich bewerben: Und zwar mit einer Projektidee, die man mit dem Preisgeld finanzieren will. Für eine Bewerbung müsse man viele Voraussetzungen erfüllen. Eine davon ist es, wissenschaftliche Arbeiten in internationalen Fachmagazinen publiziert zu haben.

Andrei Pungovschi

Haslinger forscht im Bereich Quantenphysik rund um „Dunkle Energie“. „Das Universum dehnt sich aus, und das wird immer schneller, obwohl die Anziehungskraft durch Gravitation das eigentlich abbremsen sollte. Das ist wie mit dem Auto. Man muss Gas geben, also Energie, damit es schneller wird. Die dunkle Energie ist die Energie, die das Universum schneller macht. Man nennt sie deswegen ‚dunkel‘, weil man sie nicht sehen kann, sie interagiert nicht mit Licht, sie ist transparent. Aber man weiß durch indirekte Beobachtungen, dass sie existieren muss.“ Ihre Existenz ist jedoch bisher experimentell nicht nachgewiesen.

Der Forscher ist in Großkrut, Bezirk Mistelbach, aufgewachsen. Nach der Matura wollte er Mathematik studieren. Er schrieb sich in Wien für Mathe und Physik ein. Dabei sei er draufgekommen, dass ihm Physik leichter falle, „weil es auch etwas Soziales ist“.

Physik als Challenge für ein ganzes Team

Bei Mathematik würde man alleine rechnen, bei Physik hingegen mehrere Leute am selben Experiment arbeiten: „Das hat viel mit Teamwork zu tun. Das ist schon so komplex, dass man das allein nicht mehr schaffen kann.“

Haslinger promovierte mit Auszeichnung und zog nach Berkeley, Kalifornien, um dort an der Elite-Universität den Postdoc zu absolvieren. Dort publizierte er Teile seiner Forschung. Seit Jänner 2018 arbeitet er wieder an der Technischen Universität Wien.

Andrei Pungovschi

„Ich wollte immer zurück nach Wien, weil Freunde und Familie da sind. Berkley ist eine super Stadt, aber irgendwann wollte ich nicht mehr dortbleiben“, sagt der Forscher. Zu Niederösterreich hat er immer noch eine enge Beziehung. In Großkrut leben nach wie vor seine Eltern und Verwandte.

Das Klischee vom Physiker, der einsam im Labor vor sich hin tüftelt, erfüllt er in keiner Weise. Schon in seiner Jugend war er in vielen Vereinen Mitglied.

Mit den 1,2 Millionen möchte er nun ein Labor in Wien aufbauen. „Ich bin schon auf der Suche nach Studenten, die mit mir arbeiten wollen!“