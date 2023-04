500 Bäume gepflanzt: NÖ Holzindustrie unterstützt „waldsetzen.jetzt“

Holz ist ein wichtiger Rohstoff in Niederösterreich. Um auf seine Bedeutung aufmerksam zu machen, setzt die niederösterreichische Forst- und Holzwirtschaft „proHolz NÖ“ regelmäßig Akzente. Zuletzt wurden in Waidhofen an der Ybbs rund 500 Tannenbäume mit 20 Vertreterinnen und Vertretern aus der Branche gesetzt.

Damit wurde die Initiative „waldsetzen.jetzt“ unterstützt. Das Konzept: Betriebe schenken Arbeitszeit, um heimische Wälder zu retten. „Die Idee dahinter ist, dass man mit seiner Firma einen Tag lang Bäume setzt. Man hilft somit den Waldbauern, schützt das Klima und fördert das Teambuilding“, sagt Franz Schrimpl, Obmann von „proHolz NÖ“. Mehr als 60.000 Bäume wurden auf diese Weise bereits in Niederösterreich gepflanzt.

„Wir wollen den Wald in seiner Urform behalten, so wie er wächst. Klar ist aber: Unsere Wälder sind nur deshalb so attraktiv, weil sie seit 300 bis 400 Jahren forstlich genutzt und betreut werden. Die Bewirtschaftung hat nicht nur immensen Wert für Industrie und Gewerbe, sondern nutzt auch der Natur“, betont Schrimpl. Anna Huber von der Initiative „waldsetzen.jetzt“ erklärt: „Wir haben uns das Ziel gesetzt, innerhalb von zehn Jahren eine Million Bäume zu setzen. So wie es aktuell aussieht, können wir das erreichen. Noch wichtiger ist es aber für uns, die Menschen für den Wald zu begeistern. Aktiver Klimaschutz kann nämlich auch Spaß machen.“

Jahresumsatz bei fast zwei Milliarden Euro

Die NÖ Holzindustrie stemmt österreichweit einen Anteil von 19 Prozent in der Produktion. Der Produktionswert der abgesetzten Produktion liegt bei 2,17 Milliarden Euro. 2022 lag der Jahresumsatz bei 1,89 Milliarden Euro. Davon entfallen 992,7 Millionen Euro auf das Inland, 901,6 Millionen Euro wurden im Ausland erwirtschaftet.

Niederösterreich besteht heute zu 41 Prozent aus Wald, damit ist das Barometer steigend. 1970 lag dieser Wert noch bei 35,4 Prozent. Dadurch hat sich auch der Holzvorrat im Bundesland positiv entwickelt. Die am stärksten verbreitete Baumart in Niederösterreich ist die Fichte, gefolgt von Buche, Kiefer und Eiche.

Beschäftigtenzahlen zeigen: Holzwirtschaft sehr wichtig

Aktuell sind in Niederösterreich mehr als 30.000 Forstbesitzerinnen und -besitzer mit über 1.000 Beschäftigten aktiv. In der Holzindustrie beschäftigen 266 Unternehmen mehr als 5.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weiters gibt es in Niederösterreich rund 450 Holzbaubetriebe mit knapp 2.200 Beschäftigten. Fast 2.000 Tischlerbetriebe beschäftigen mehr als 6.700 Tischlerinnen und Tischler. In der Papierindustrie arbeiten wiederum 2.400 Personen in insgesamt neun Unternehmen.

Mit Stand vom 31. Dezember 2022 sind 200 Lehrlinge in der Holzindustrie beschäftigt, 316 junge Menschen absolvieren ihre Lehre im Holzbau und 459 werden zu Tischlerinnen und Tischlern und Holzgestalterinnen und Holzgestaltern ausgebildet. Wie in allen Branchen ist der Arbeitskräftemangel allerdings auch in der Holzbranche ein Thema. An der Ausbildung scheitert es jedenfalls nicht: In Niederösterreich gibt es mehrere Institutionen, die Arbeitskräfte für die Holzindustrie ausbilden. Die Landesberufsschule in Pöchlarn bildet etwa Tischlerinnen und Tischler, Fassbinder und Fassbinderinnen aus. Auch in Mittelschulen, forstwirtschaftlichen Fachschulen sowie HTL mit Holzschwerpunkt, werden die Jugendlichen auf eine Zukunft in der Holzindustrie vorbereitet. In Tulln ist das Kompetenzzentrum für Holz „Wood K plus“ angesiedelt.

„Die Zusammenarbeit dieser Institutionen mit den Betrieben der Holzwirtschaft ist zwar zum Teil schon gegeben, könnte aber noch besser gelingen“, meint Schrimpl. Wie man die NÖ Holzausbildung noch attraktiver präsentieren könnte, damit zukünftig genügend gut ausgebildete Lehrlinge und Holzfachkräfte in Niederösterreich vorhanden sind, wird bei den Netzwerktreffen der „proHolz NÖ“ regelmäßig diskutiert. Wesentlich ist dafür die Vernetzung aller Institutionen entlang der Wertschöpfungskette – also Forstwirtschaft, Säge- und holzverarbeitende Industrie, Fertighausverband, Holzbau und Tischlerei.