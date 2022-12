Großteil der NÖN-Leserschaft kauft Weihnachtsgeschenke online

Werbung

Es bleiben noch zwei Adventwochenenden für Weihnachtseinkäufe vor dem großen Fest. Die Unsicherheit auf Konsumentenseite aufgrund der Teuerungen bekommt auch der Online-Handel zu spüren.

Im Gegensatz zum Vorjahr sind heuer keine großen Zuwächse bei den Umsätzen zu erwarten. In den letzten zwei Jahren konnte der Online-Handel die Umsätze steigern, da durch die Pandemie die Geschäfte phasenweise geschlossen waren. Dieses Jahr gibt es keine Schließungen durch Lockdowns und viele Leute entscheiden sich jedoch für online Weihnachtsshopping.

Die NÖN hat bei Leserinnen und Lesern via Online-Umfrage nachgefragt, ob sie Geschenke online oder eher vor Ort gekauft werden. Dabei kam heraus, dass rund 32 Prozent der Befragten ihre Weihnachtsgeschenke per Mausklick bestellen, rund 12 Prozent gaben an zum Großteil die Weihnachtseinkäufe online zu verrichten. Dem gegenüber stehen rund 28 Prozent der Befragten, die angaben, ihre Geschenke in Geschäften vor Ort zu kaufen. Insgesamt wurden 3.039 Stimmen ausgezählt.