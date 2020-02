Die Jungunternehmerinnen legen großen Wert auf Individualität und haben sich auf den kreativen und sportlichen Sektor spezialisiert. „Wir sind alle drei selbst sehr an Musik, Sport und Kunst interessiert und möchten uns daher besonders Videos zum Thema Tanz, Musik, Akrobatik, Sport und Theater widmen.

Von unseren Kenntnissen in diesen Bereichen lassen wir uns gerne zu kreativen Imagevideos inspirieren“, erzählt Alexandra Ploiner. Erfahrungen in der Branche können die drei vorweisen. Kennengelernt hat sich das Trio bei der Zusammenarbeit in einer Filmproduktionsfirma, wo auch die Idee der Selbstständigkeit entstand. Von Imagevideos für Unternehmen über das Mitfilmen und technische Betreuen von Veranstaltungen bis hin zu Dokumentationen, Teasern, Online Content und Spielfilmen ist für jeden Anlass etwas dabei.

„Für mich gibt es kein besseres Medium als Film, um die Schönheit der Welt festzuhalten“, sagt Madeline Genswaider. Das Filmteam ist sich einig: „Mit Crossroad Filmproduction machen wir unsere Leidenschaft zum Beruf.“

www.crossroadfilm.net

