Nach der Lehre zum Maler und Anstreicher, verbrachte Jürgen Selmann die letzten Jahre als Vorarbeiter im Fassadenbau. Aus Freude an beruflicher Entwicklung und Eigenverantwortung sowie dem Wunsch, Kreativität mit Funktionalität zu verbinden, entschied er sich 2017 das Höchste im Malerhandwerk zu erreichen – den Meister.

„Um dieses breitgefächerte Gewerk wirklich zu verstehen, besuchte ich die Meisterschule der HTL Baden, welche ich 2018 mit Auszeichnung abschloss. Gregor Haslinger war mir in der Vor- Gründungsphase stets ein kompetenter Partner/Berater, er hat mich während der Planungszeit mit Rat und Tat unterstützt“, erzählt der Jungunternehmer über seine Gründungszeit. Seine Kunden profitieren von der Qualität und Zuverlässigkeit eines Meisterbetriebes.

Unter der Verwendung ökologisch nachhaltiger Materialien werden individuelle Objektlösungen geboten, bei denen die Wünsche und Bedürfnisse der KundInnen im Vordergrund stehen. Neben Fassadengestaltungen aller Art (inkl. Wärmedämmung), zählen auch Innenraumgestaltungen und Farbkonzepte zu seinen Spezialgebieten. „Selbstverständlich führen wir auch jegliche Art von Anstricharbeiten aus. Lehrlinge sind die Professionisten von morgen, um welche sich die Gesellschaft von heute bemühen sollte. Deshalb bilden wir Lehrlinge aus“, so Jürgen Selmann. Das riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: 0676/6212797

Info: www.riz-up.at

