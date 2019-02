Für Sabine Jurkovitz ging im November 2018 im Alter von 27 Jahren durch die Eröffnung ihrer eigenen Praxis FITGSUNDSCHÖN für Gesundheit und Energetik im riz up Gründerzentrum Hollabrunn ein Kindheitstraum in Erfüllung. Nach mehrjährigem Pharmaziestudium und eigener Erfahrung mit Krankheit und Energielosigkeit änderte sich der berufliche Werdegang zur diplomierten Energetikerin und Vitalstoffberaterin.

Ihre Mission ist es, Menschen mit Hilfe von Nährstoffen ein neues Lebensgefühl zu geben. Dafür wird zunächst eine Körpertestung angewendet, in der über 230 Werte in 38 Körperbereichen ausgewertet werden. Danach wird ein individuell angepasstes Vitalstoffprogramm mit passenden Nährstoffen zusammengestellt, welches den gesamten Organismus unterstützen und stärken soll.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Optimierung des Energiehaushaltes des gesamten Körpers, welcher durch Reinigungsprogramme und Revitalisierung gestärkt werden. Ein weiterer Teil des Angebotes für eine umfassende Unterstützung sind verschiedene humanenergetische Anwendungen (z.B. Aroma Stone, Access Bars, Rainbow Reiki).

Weiters bietet die Gründerin Infovorträge, Schulungen und Testungen in Kleingruppen – wahlweise in ihrer Praxis, in anderen Räumlichkeiten oder bei den Kunden zuhause an.

Mehr Infos:

Kontakt: 0676/6368478 www.sabine-jurkovitz.flp.at

Info: www.riz-up.at

