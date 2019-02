Die Entscheidung Kosmetikerin zu werden, war schon immer ein Kindheitstraum von Verena Buder. Durch ihre Mutter, die selbst in der Branche tätig war, wurde sie bereits seit ihrem 9. Lebensjahr oft mit einbezogen.

Durch die Schließung der Raiffeisen Bank in Katzelsdorf, ergab sich für „Beauty Secrets“ und „Haarliebe“ der optimal Standort. „Meine Lehre durfte ich im 1. Bezirk erfolgreich abschließen. Danach wechselte ich in einen Beauty Salon nach Tulln. Dadurch wurde ich bestärkt, Verantwortung zu übernehmen und mein Wissen zu erweitern“, so die Jungunternehmerin.

Seit 02.11.2018 ist Verena Buder nun selbstständig und freut sich über zahlreiche Kunden und deren positive Rückmeldungen. „Mein Service inkludiert Gesichtsbehandlungen, Maniküre, Shellac, Haarentfernung mit der Harz- und Sugaring Methode, Wimpern & Augenbrauen färben und Visagistik (Tages-, Abend- und Hochzeits Make-Up).

Die Produktlinie, mit der ich zusammenarbeite, liegt mir sehr am Herzen. ,Channoine - Tierversuchsfrei‘ ist frei von Parabenen und Paraffinen, hat Duftessenzen der Spitzenklasse und ist für Jugendliche, Männer und Frauen, von sensibler bis reifer Haut, aufeinander abgestimmt. Beratung je nach Jahreszeit und Situation, „Highend“ - immer am neuesten Stand bei Inhaltsstoffen und Wirkung. Mir ist es wichtig, eine herzliche Mensch-zu-Mensch Beziehung zu meinen Klienten zu haben.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0650/803 25 99 www.beauty-secrets.at

Info: www.riz-up.at

