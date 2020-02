Samuel Schadler ist Heilmasseur und Biotrainer ausgebildet an der Zauner Dungl Gesundheitsakademie in Gars am Kamp. Er ist seit Anfang Juni mit seiner Firma „Samuel Schadler Massagetherapie“ in Gmünd in der Emerich Berger Straße 14 in seiner eigenen Praxis selbstständig.

„Ich biete dort Heilmassagen nach Verordnung eines Arztes zu therapeutischen Heilzwecken sowie einfache Entspannungsmassagen zur Prävention an. Folgende erlernten Techniken werden angeboten: Klassische Massage, Lymphdrainage, Bindegewebsmassage, Fußreflexzonentherapie, Triggerpunktbehandlung, Manipulativmassage, TUINA. Mein Hauptgebiet sind Schmerzen aufgrund verspannter Muskeln, geschwollene Extremitäten z.B. nach Operationen oder Verletzungen, als auch Bewegungseinschränkungen oder Schmerzen von Gelenken. Bringen Sie eine Verordnung Ihres Hausarztes mit, so haben Sie die Möglichkeit einer Rückerstattung von einem Teil der angefallenen Kosten über die Krankenkasse nach Therapieende“, erzählt Samuel Schadler.

Professionelle Unterstützung erhielt der Jungunternehmer von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: www.massagetherapie-schadler.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!