Ich bin Kathrin Brunner-Hürner. Innovations-Enthusiastin und Macherin - und seit einem halben Jahr auch Gründerin von GLÜCKSPLATZL. Ich liebe es, wenn Menschen ganz sie selbst sind, losgelöst von all den Erwartungen, wenn sie ihr Ding durchziehen und sich Mühe geben ihre Glücksmomente so persönlich wie möglich zu gestalten.

Aus einer flüchtigen Idee auf einer Weltreise entstand deshalb in den letzten Monaten ein kleines aber feines Kleinunternehmen im Herzen vom Mostviertel, das Hochzeitsbögen (z.B. für freie Trauungen und Taufen, Gartenhochzeiten, Fotoboxen, etc.) und Sektwände (z.B. für Agapen, Geburtstage, Firmenevents, etc.) vermietet.

Als Mostviertler Frohnatur steckt in meinen Produkten eine gehörige Portion Herzblut sowie Handwerkskunst. Denn GLÜCKSPLATZL legt größten Wert auf Qualität und regionale Wertschöpfung, weshalb die Produkte mit viel Liebe und Sorgfalt bei ausgewählten Handwerkern in der Region hergestellt werden.

Die GLÜCKSPLATZL-Ideenkiste ist bereits prall gefüllt. Die Produktpalette wird somit laufend erweitert, solange bis für jeden Glücksmoment das Richtige dabei ist.

Nähere Infos unter:

gluecksplatzl@outlook.com

https://www.gluecksplatzl.com/

https://www.instagram.com/gluecks_platzl/

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!