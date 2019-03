Alexandra Pawlik und ihre Mutter Bozena Pawlik haben schon bereits im Oktober 2017 begonnen Pierogen zuerst im elterlichen Zuhause in der Küche später in einen kleinen Raum herzustellen. Schnell wurden die Räumlichkeiten zu klein, somit mieteten sich die Jungunternehmerinnen in der Jägerfabrik in Weitra ein.

„Pierogen kommen aus dem polnischen, viele Länder haben allerdings eigene Bezeichnungen dafür. Nun erobern Waldviertler Pierogen auch unsere Region und wir sind sehr stolz darauf.“ Die „Waldviertler Pierogen“ werden aus selbstgemachtem Nudelteig gemacht, dann mit Kartoffel-Topfen, Sauerkraut-Champignons-Speck, Rucola-Schafkäse, Hendl- und Rindfleisch gemischt oder mit Apfel gefüllt. „Uns ist es wichtig nur sorgfältig geprüfte Zutaten zu verarbeiten. Diese werden natürlich händisch hergestellt. Die Teigtaschen werden tiefgefroren und bei uns im Haus verpackt. Alle Produkte sind frei von Konservierungsstoffen“, so Alexandra Pawlik.

Die Köstlichkeiten werden tiefgefroren vermarktet und sind bereits in einigen Nah- und Frisch Filialen, Unimärkten, Eurospar, Kaufhäuser, Hotel und Betriebsküche, Bauernläden und auch schon bei zwei Großhändlern in Niederösterreich erhältlich. „Die Teigtaschen muss man nur noch drei Minuten kochen. Es ist ein sehr schnelles aber gesundes Essen und es schmeckt wie selber gekocht“, erzählt Bozena Pawlik die die Pierogen herstellt.

